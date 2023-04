Vicidomini all’attacco degli spettacoli sovvenzionati dallo Stato: “Il teatro fa schifo e va pagato poco”

Quello che metti in scena: il corpo, la risata... sono un modo per stabilire un contatto diretto con lo spettatore?

Non c'è alcuna volontà o obiettivo dietro una visione. Produco cose inutili. In qualche maniera bisogna passare il tempo. Cerco un contatto solo con Dio. Faccio quello che faccio. Punto. Non si chiede a un vulcano perché erutta. La risata del pubblico è un agente estetico. Non mi pongo il problema di un contatto, non capto la benevolenza di nessuno. Ma pretendo che quell'elemento estetico sia almeno verace, cosí come è onesto quello che faccio. Saboto me stesso. E non ho neppure più compiacimento nel farlo, non mi importa dei soldi che mi arrivano, che comunque mi permettono un sostentamento indecorosamente decoroso. E neanche dai giudizi critici positivi.

Ripeto, per dirla con Nietzsche nella Nascita della Tragedia concepisco solo il pubblico in quanto pubblico estetico.

Ancora con Nietzsche. Lo citi spesso nelle tue interviste. Lui parla di diventare ciò che si è: quindi il tuo essere autosabotatore è diventare quello che sei?

Se cito Nietzsche è semplicemente perché ha saputo sintetizzare meglio di me tensioni innate che erano già dentro quello che faccio. Non faccio i compitini sui filosofi, non me ne frega niente. Mah. Com’era la domanda scusa?

“Divieni ciò che sei”. Dunque sei un autosabotatore?

Certo, è determinante, il sabotaggio è un modo per farsi fuori, per annientare l'io. Per fare in modo che venga fuori un lavoro necessario. Mi interessa l’opera, io sono semplicemente un mezzo, come te lo devo dire. Non riguarda solo me questa dinamica fondamentale. Ma chiunque lavori a qualcosa.

E tu che fine fai?

Ripeto, non me ne frega nulla di me. Sono incosciente dalla nascita. Ho tre anni. Peraltro, tornare in scena ogni volta è come una condanna, non ci salgo volentieri. Non faccio ciò che mi piace, faccio quello che devo fare. Quando dico che schifo il teatro, quando dico che schifo me stesso, dico la verità.

La tua sembra una boutade.

Non è così. Si vede che non hai mai visto un mio spettacolo. Non ne hai cognizione. Vieni in teatro e cacati finalmente sotto.

Dici di essere amorale ma il prezzo a 8 euro è una questione politica, no?

Certo, ma cosa c'entra la politica con la morale? Ma soprattutto cosa c'entra una questione puramente politica e gestionale con un atto religioso come Fauno? Non confondiamo i piani del discorso. La pentola che fabbrichi è una cosa, il modo in cui la vendi un’altra. Sono attività che rispondono a dinamiche e principi diversi. Detto questo, sono amorale nella misura in cui non riconosco il senso e la morale comuni. Sono amorale come lo è la natura.

Ma perché lo fai?

Abbasso il costo per fare un dispetto alla società. Ripeto, è stato fatto fuori il pubblico. Quindi 8 euro! Voglio vedere volti nuovi in platea, gente che non è mai stata in teatro. Voglio animali da cortile. Voglio sentire l'odore del letame di vacca. Preferisco meno soggetti che provengano dai piani alti dell'impegno etico. Preferisco che mi tirino, se necessario, anche delle carcasse in scena.

Però non si sceglie il proprio pubblico.

Non si sceglie nulla. Non si sceglie di nascere, non si sceglie di avere una determinata tensione verso l’esistente. Chi è convinto di aver scelto qualcosa nella sua vita è un dissociato totale. Come fai a scegliere? Che vuoi scegliere? Un fiore sceglie di sbocciare o morire? Quando parlo di tensione alludo a quella cosa che nel suo declinarsi i Greci definivano destino. Prendi Edipo. L’oracolo gli dice: “Tu ti chiaverai tua madre e ucciderai tuo padre”. E nonostante le provi tutte per scappare, non potrà̀ evitarlo. Piú scappa più si avvicina alla premonizione e lo scoprirà solo a fatto avvenuto. Non si sceglie nulla, figurati se posso scegliere il pubblico.

Ti sei concentrato su qualcos’altro in questo periodo?

Vengo da Sconcert con Nino Frassica. Su Prime. Nino mi chiesto di essere ospite del programma insieme a Massimo Bagnato, Gigi Rock e Rocco Barbaro. Sto rifiutando da qualche anno tutte le proposte televisive. Non prendo parte a una cornice che non sia alla mia bassezza. Non mi aiuta neppure a promuovere gli spettacoli. Anzi, depotenzia. Non ci vado non perché io schifi chi me lo propone. Ma perché schifo me stesso in quel contesto.

Ma a Nino hai detto di sì.

Ho stima per Nino. E poi li almeno mi diverto. Ritrovo il gioco e quel massacro a disattendere le aspettative dei target produttivi. Un delirio vero.

Morirai di nuovo sul palco?

No, la prossima volta spero di partecipare direttamente come cadavere. Se ci sarà un capitolo successivo si assisterà finalmente alla decomposizione.

La morte è un colpo, ma la decomposizione...

Durerà perché ci vorrà più tempo. Prime prevederà per questo una puntata della durata di anno.

Nino ha l’esclusiva sulla tua decomposizione?

Sì, lui ha firmato davanti a Satana.