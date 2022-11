Iniziamo con la questione delle autonomie differenziate. In questi giorni regioni e governo stanno discutendo il tema, nonostante la titubanza dell’opposizione e la contrarietà di regioni come la Campania e la Puglia. Tu credi sia un progetto di trasformazione sostanziale o solo un paravento?

Direi innanzitutto che sarebbe irrazionale farsi delle illusioni. Non solo perché ci sono vincoli che vengono dal sistema istituzionale, da come la Costituzione viene interpreta dai suoi sacerdoti, ma anche perché in generale manca un consenso intorno a tali questioni fondamentali. È ovvio che immaginare autogoverno dei territori vuol dire mettere in discussione il tema (un autentico tabù) dei pari livelli di servizi assicurati a tutti. Soltanto che il federalismo, per la sua stessa natura, esige disparità (non solo economiche, ma anche di altro ordine), dal momento che l’autogoverno permette a ogni regione di svilupparsi in modo indipendente. Il guaio è che destra e sinistra, senza eccezioni, rifiutano tutto ciò. La cultura politica dell’Italia odierna non accetta che le singole realtà territoriali possano davvero gestirsi in modo autonomo e infatti a cinque anni dai referendum di veneto e Lombardia, che avevano dato indicazioni ben chiare, non è successo nulla. Non dimentichiamoci, inoltre, che l’autonomia differenziata in discussione è qualcosa che non può incidere sulla realtà, dato che è stata pensata per non mettere minimamente in discussione il potere sovrano centralizzato.

Storicamente quale forza politica, di destra o sinistra, è più vicina al federalismo?

C’è una realtà politica (quella che un tempo era la Lega Nord e ora è la Lega per Salvini) che ha agitato a lungo il tema dell’autogoverno e della secessione. È anche vero, però, che questo partito ha adottato in seguito un atteggiamento e una prospettiva molto nazionalisti. Il guaio è che il leghismo nei fatti ha impedito l’emergere di vere forze politiche secessioniste, poiché ha occupato quello spazio politico senza di fatto interpretare le ragioni dell’autogoverno. Il risultato è che oggi la Lega raccoglie un certo tipo di elettorato, ma poi senza non difende quelle tesi.

In Veneto come si è comportata la Lega?

Il caso del Veneto è clamoroso. Mentre Luca Zaia è stato considerato da molti l’uomo del Veneto che poteva dialogare con Roma, di fatto è stato l’uomo di Roma che teneva a bada il Veneto.

Qualche giorno fa è morto Roberto Maroni, uno dei fondatori della Lega Nord. Cosa pensa di lui?

Non l’ho mai conosciuto, però ho sempre pensato che sia stato un classico politico italiano. Chi ha seguito tutta la traiettoria politica di Maroni, dai tempi della rottura dell’accordo tra Bossi e Berlusconi, capisce che non è mai stato un uomo in grado di aprire verso l’autogoverno dei territori. Maroni è stato un Presidente della Lombardia che non ha mai alzato la voce e che, alla fine, ha avuto pure i funerali di Stato. Tanto per capirci, nulla a che vedere con Carles Puigdemont, che da anni è in esilio e in questi giorni rischia di perdere l’immunità parlamentare.

Tu l’hai incontrato di recente.

Sì, a Bruxelles. L’ho incontrato per capire in che modo sia possibile difendere anche all’interno del nostro mondo le ragioni dei catalani, così che possano decidere del loro presente e del loro futuro.