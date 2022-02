Lo sapevano tutti, ma le azioni non sono state tempestive e alla fine il ponte Guastacconcio sulla Strada provinciale 97, zona Paglieta, Chieti, è venuto giù. Chiuso a fine 2021 per il crollo del pilone centrale, aveva subito nuovi danneggiamenti a seguito dell’ondata di maltempo. Per questo motivo, era stato annunciato un appalto per avviare immediatamente i lavori di messa in sicurezza. Ma come si sa, in Italia la burocrazia rallenta ogni volontà.

Non sono dunque serviti a nulla i 2 milioni di euro stanziati per la sua demolizione e ricostruzione. La struttura ha ceduto. Creata ad inizio del secolo scorso per unire le due sponde del Sangro, era stato rimessa a nuovo nell’immediato dopoguerra. Il Guastacconcio era stato in passato al centro delle cronache locali in quanto già da anni veniva aperto e chiuso a causa delle piene e del passaggio del camion che ne avevano provocato l'usura.