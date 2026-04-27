Dal surreale attentato a Donald Trump "escluso Kash Patel" agli strani auguri del figlio di Zampolli a Melania: "il messaggio è chiaro, Donald deve tornare a bombardare l'Iran". La teoria del complotto definitiva

I servizi segreti quasi gli fanno spazio prima di immobilizzarlo (e non freddarlo come ci si sarebbe aspettato) a faccia per terra, con i baffi premuti sulla moquette. Fotografia in primo piano del suo faccione a terra dice di essere un attentatore gentile. Circa 10 minuti prima dell’attacco di sabato sera ha inviato un lungo manifesto ai propri familiari in cui definisce le sue regole d’ingaggio. Kash Patel, capo dell’Fbi di origine indiana e fiancheggiatore di New Delhi (dopo Washington il primo alleato di Tel Aviv) è escluso dalla categoria di “funzionari dell’amministrazione” destinatari della sua azione terroristica. “Servizi segreti: sono bersagli solo se necessario, e da neutralizzare in modo non letale se possibile”. Il giorno dopo Paolo Zampolli posta su instagram il video degli auguri a Melania Trump da parte di Giovanni, suo figlio, realizzato con l’intelligenza artificiale. Un video che presenta simbologie esoteriche che alcuni acuti osservatori ci fanno notare e che, a questo punto, dato il livello di surrealtà ben superiore alla soglia di un qualsiasi film di Alfred Hitchcock, riportiamo per dovere di cronaca, perché nulla può essere derubricato a prescindere nella follia. Questo mondo è così assurdo che anche la Trinità è possibile: