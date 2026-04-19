Davvero le “liste stupri” al liceo sono una moda? Dopo Roma anche Lucca. E una ragazza racconta…

Questa volta nella lista c’erano tre nomi di studentesse, tre minorenni marchiate come trofei in un documento digitale condiviso. È il terzo caso in pochi mesi, a confermare che l’infamia è una mezza moda nei licei. Così, mentre la Procura dei Minori di Roma apre un fascicolo per violenza sessuale, c’è da rendersi conto che non siamo più nel campo della goliardia idiota. Delle porcate scritte sui muri. Dei cazzi disegnati più per ridere che dichiararsi. Una delle ragazze presenti in quell’elenco ha confidato alle compagne di aver subito un abuso, una verità sussurrata anche agli agenti della Squadra Mobile. È carne viva ferita, mentre la scuola, nel tentativo di arginare la falla, si trincera dietro comunicati ufficiali che parlano di “dolore” e “vicinanza”.

Vuoto riempito di niente se non si prova a allargare l’intenzione oltre l’autotutela per prendere atto che non si tratta di episodi isolati. Infatti, a Lucca, al liceo Vallisneri, la replica è quasi speculare: una scritta nei bagni dei maschi, nomi reali di studentesse e un'illustrazione che non lascia spazio a interpretazioni. Qui, però, la cronaca è immediata e feroce: una madre ha sporto denuncia dopo che la figlia ha ricevuto una foto della scritta che la riguardava. Non è un gioco. La scuola di Lucca è corsa ai ripari con i provvedimenti disciplinari. Si punisce, ma non ci si interroga.