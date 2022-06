De André, parla la moglie Dori Ghezzi: “Fabrizio oggi penserebbe che è stato un mezzo fallimento”

Il parco della Cervelletta, nella periferia di Roma, continua a regalare serate di cinema gratuito sotto un suggestivo cielo stellato. Dopo la riqualifica, da parte dei ragazzi del Cinema America, la città si è finalmente vista restituire un’area bellissima che per anni è stata invasa dal degrado. Le notti estive romane sono tornate a fare da sfondo a proiezioni, dibattiti con attori e registi, retrospettive, film anche per i più piccoli e molto altro ancora. Protagonista assoluto di uno di questi appuntamenti l’indimenticabile Fabrizio de André, il cui ricordo è stato portato in scena attraverso la visione del film che racconta la sua vita: “Fabrizio De André-Principe libero”. Luca Marinelli, che interpreta Faber nella pellicola, era presente al parco per discutere del progetto che l’ha visto coinvolto in prima persona. Insieme a lui Dori Ghezzi, moglie di De André, l’attrice Valentina Bellè e gli sceneggiatori. La risposta da parte del pubblico è stata decisamente positiva, con una grande affluenza degna di nota, e con applausi sentiti verso un artista che anche dopo la sua morte continua a far raccogliere tante persone. Dopo la proiezione integrale del film, più di 3 ore di pura condivisione, a notte inoltrata si è dato il via al dibattito. Luca Marinelli ha parlato di cosa gli sia rimasto dell’interpretazione di De André, e della sua profonda ammirazione nei confronti di un artista a cui ancora non riesce a dare del tu: “Un’esperienza pazzesca, come entrare in un altro universo. Di solito si crea un personaggio, in questo caso invece si è trattato di avvicinarsi a questo essere umano. L’ho avvertita come e più di una responsabilità. A volte non sapevo su cosa soffermarmi, mi sentivo di non raggiungere mai abbastanza. Rifarei questo film altre 10 volte, per andare sempre più avanti e in profondità. De André è De André. Oltretutto non sono mai riuscito a chiamarlo per nome”. Ha proseguito il suo racconto soffermandosi sul periodo delle riprese nella Genova di Faber, regalando ai presenti anche un aneddoto divertente: “Siamo rimasti a Genova per 17 giorni, ho in mente un periodo pieno di letteratura, musica e politica. Ricordo che nel bagno di un ristorante mi si affiancò un ragazzo che mi disse: ‘Sarai tu a interpretare De André vero? Occhio!”. Al termine del dibattito abbiamo intervistato Dori Ghezzi, che con una grande commozione nello sguardo, ci ha parlato non solo del Fabrizio cantautore, ma anche dell’uomo che si celava dietro l’immagine del grande artista che è stato.