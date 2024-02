Il secondo motivo è più celato, ma non meno forte: in teoria, Zaia rappresenta per Salvini l’unica personalità spendibile come alternativo alla sua leadership. Con quell’enorme seguito personale di cui gode sul territorio e il gradimento (anche trasversale) di cui beneficia in tutto il Paese, è il solo nome davvero insidioso, per il declinante Capitano. Tanto più che, confinato com’è oggi il bacino leghista al solo Nord delle origini, chi rumoreggia all’interno lamentandosi della brutta china su cui sta scivolando il partito non può che guardare a un leghista vecchia maniera come Zaia, per cambiare rotta. Inchiodarlo per altri cinque anni a Venezia (anche, eventualmente, come sindaco, succedendo a Luigi Brugnaro) sarebbe un’assicurazione sulla vita, per Salvini. Questo sulla carta, perché c’è da mettere in conto un altro fatto, sottovalutato da chi conosce poco Zaia: il doge, per carattere e indirizzo di fondo, ha sempre scrupolosamente seguito la regola di evitare qualsiasi scontro dentro il partito. Ora, la sola eventualità che potrebbe realmente rendere fattibile la sua ascesa al posto di Salvini sarebbe che quest’ultimo si dimettesse da segretario all’indomani delle europee di giugno. È opinione unanime che dalle urne per Strasburgo (in cui si voterà con sistema proporzionale: tot crocette, tot percentuali, senza strane alchimie) la Lega uscirà con le ossa quanto meno fragili e ammaccate. Se non proprio rotte, dovesse essere superata da Forza Italia (che la marca stretta, a quanto pare, attestandosi al 7%). In caso di tonfo, il vicepremier e ministro dei Trasporti si troverebbe oggettivamente a dover rendere conto di un biennio al governo che, dal punto di vista leghista, si è rivelato un flop. A parte il nuovo codice della strada, non si registrano risultati degni di nota da ascrivere al Carroccio: la riforma Calderoli sull’autonomia regionale è avviata, ma con i soliti tempi biblici; il Ponte sullo Stretto è allo stadio di promessa, sia pur condita da studi di fattibilità per dargli una parvenza operativa; il disegno di legge sulla sicurezza è in cammino, e forse qualche effetto-annuncio lo strapperà prima delle urne europee, ma in zona cesarini; gli ultimi accordi in Europa sull’immigrazione hanno confermato per l’ennesima volta il trattato di Dublino che penalizza i Paesi di primo approdo come l’Italia, e sbraitare contro l’Ue non sarà sufficiente come alibi, per un governo che più a destra di così si muore. A Salvini rimangono le cartucce, buone per la propaganda d’occasione, di esternazioni dal sapore di vago controcanto sulla Russia, o le sempreverdi sparate a salve sulla droga. Troppo poco, per un elettorato che vorrebbe più fatti concreti, quelli di sempre: meno tasse, meno burocrazia, meno Stato. Un elettorato pragmatico, magari un po’ stufo dello stile salviniano, inutilmente macho, che è logico si faccia attrarre dalla calamita del partito più forte, Fratelli d’Italia, e persino da quello più debole, Forza Italia.