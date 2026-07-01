Delitto di Garlasco: su Impronta33 e OBTI Test è quasi dissing tra il consulente di Stasi, Linarello, e quello di Sempio, Palmegiani

La replica di Armando Palmegiani, consulente di Sempio, non ha tardato a manifestarsi. “L’Obti Test – scrive - possiede una piccola stecchetta in plastica normalmente immersa nel liquido della provetta. Questa va passata sulla traccia, in questo caso la 33, poi nuovamente immersa nel liquido e la provetta va agitata”. Il tutto con tanto di stoccata finale e rivendicazione di un'autorità sul campo che non ammette troppi sofismi teorici. L'affondo di Palmegiani? Eccolo: “Questa procedura, personalmente, l’ho effettuata decine di volte sulla scena del crimine. Se qualcuno afferma il contrario, non credo sia in malafede, ma semplicemente che non abbia mai visto una scena del crimine”.

I due post, in forma integrale, li embeddiamo qui, rigorosamente in ordine cronologico (Linarello qui sopra e Palmegiani qui sotto), ma – fatecelo dire - l'epilogo temporaneo di questo confronto lascia una sensazione di ironica domanda sui tempi correnti: nell'epoca della giustizia digitale, l'autorevolezza scientifica si misura anche sulla capacità di presidiare i social? Intorno al delitto di Garlasco, per carità, ormai vale tutto e ci sta che gli esperti si scambino patenti di esperienza e ironizzino pure sulle competenze reciproche, ma non dimentichiamoci – nessuno e non certo i soli Linarello e Palmegiani – che lo sfondo di tutto rimane quello di un delitto drammatico per il quale, forse, ci si è affidati troppo alla scienza (che a quanto pare non è categorica come ci avevano fatto credere) e molto poco alla coscienza.