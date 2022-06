Della morte di Roberto Brunetti detto Er Patata nessuno si indigna se si parla di cocaina (al contrario di De Rienzo)

Ma veniamo a Brunetti: l'attore aveva 55 anni quando, la notte scorsa, il suo cuore ha cessato di battere a Roma, in via Arduino, nell'abitazione in cui l'interprete risiedeva. All'interno della stanza dove è stato rinvenuto privo di vita dalla compagna, la stampa ha già cominciato a scrivere come fossero presenti "tracce di cocaina". Alcuni articoli, riportano le parole "tracce di cocaina" con link. Il link conduce a un altro pezzo di approfondimento sulla scomparsa di Brunetti. Ma, stavolta, riservato agli abbonati. Come sia morto ancora non si sa, ma tu, intanto... paga.

E che le cause del decesso non siano ancora stabilite, è scritto chiaro ovunque: "si attendono i risultati dell'autopsia". Ma chi li attende davvero, a parte la stampa? La notizia di una morte prematura basta già a portare click, se proprio questo deve essere il punto, ed è, soprattutto triste di suo e di per sé. Che poi la persona - perché, ricordiamolo, è di una persona che stiamo parlando, sia morta d'infarto, di bagordi, di depressione o schiacciata da un'elefante, costituisce oggettivamente fattore rilevante, ripetto alla tragedia in sé?

Al di fuori di un episodio di CSI, chi davvero, continiuamo a domandarci senza risposta, "attende" nella vita reale "i risultati dell'autopsia"? E nel frattempo bisbiglia, pontifica, ipotizza collegamenti tra un decesso e le sue possibili cause? Non potremmo lasciare che questo tipo di retropensieri a chi segue i reality e, di settimana in settimana, mentre attende l'esito, quello sì, delle nomination su chi uscirà dalla casa, dall'isola, dalla fattoria, pontifica sulle dinamiche di gioco tra i concorrenti o sulla scorrettezza del pongoregolamento? La morte è altra cosa e ci sembra davvero così risibile doverlo scrivere nero su bianco. Ma va fatto, a quanto pare.