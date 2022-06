Moni Ovadia e l’appello alla Ferragni: “Vada al Memoriale della Shoah per occuparsi di cose meno fatue”

E se avessimo dotato gli insegnanti di armi da fuoco? Inizia così la puntata Black List, podcast prodotto in collaborazione con MOW, condotta da Domenico Arruzzolo, riguardo la strage di Uvalde in Texas. Una provocazione per qualcuno, una soluzione per qualcun altro. Ma in America il problema è che non si sa effettivamente quante armi circolano: negozi che aprono e chiudono, aziende che perdono il conto. Quindi ci chiediamo: davvero la soluzione che l’America applica per arginare il problema di massacri e sparatorie è dare delle armi alle insegnanti? Quindi un professore che si incazza con uno studente può sparare perché, magari, un giorno, è arrivato al punto di burn out e può lui stesso causare una strage?

Fra gli altri casi analizzati c’è quello di Blanco. Il cantante veneto, infatti, durante il suo concerto in piazza Duomo a Milano ha subito una palpata sulle parti intime durante l’esibizione e, come la polemica sui social ha indicato: si tratta veramente di una molestia? Sarebbe stato diverso se fosse accaduto a un’artista donna? Nonostante le indignazioni dei vari personaggi pubblici, Blanco non ha parlato. Non si è lamentato, non ha fatto pubblici esposti. Però una violenza fisica è un conto, toccare una persona un’altra, ma è comunque una molestia, e ha rotto il muro fra pubblico e artista.

Vi ricordate di Greta Beccaglia? La giornalista molestata dopo Empoli-Fiorentina fuori dallo stadio? Anche lì, un caso di molestia, in cui la giornalista aveva subito esposto il suo disappunto. Ma è diverso dal caso di Blanco. Forse, nel caso di Blanco l’interazione con il pubblico faceva parte dello spettacolo, mentre la giornalista toscana è stata attaccata contro ogni suo volontà.