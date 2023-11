La premessa ha portato a una rivelazione che ha del clamoroso, anche se è sempre necessario attendere l’esito del processo: "Le immagini parlano chiaro: non c'è stato nessuno stupro!!!". E chiarisce: “Ma in questa occasione le immagini sono inequivocabili. Mostrano una ragazza consenziente, non ubriaca, non costretta… ma che si diverte con alcuni suoi coetanei. Come tante ragazze della sua età. Denunciare una violenza è sacrosanto ma, in taluni casi, può diventare anche un modo per guadagnare soldi facili, col miraggio di risarcimenti da favola, catalizzando in questo modo l’attenzione mediatica. Una pratica vergognosa, alla pari di una violenza. Che nell’episodio di Ciro Grillo si è trasformata in una polemica politica”. In buona sostanza Dillingernews sostiene che si tratterebbe di una montatura. Così, dopo le polemiche sollevate dalla partecipazione di Beppe Grillo a Che tempo che fa, dove ha attaccato l’avvocato difensore della ragazza che ha denunciato, Giulia Bongiorno - e la replica del legale che ha parlato di “spettacolarizzazione del dolore” - ora la vicenda si fa ancora più complessa vista l’entrata a gamba tesa del sito di gossip e del ricorso da parte della difesa al Garante per la privacy, oltre alle conseguenti azioni legali contro la visione dei tre filmati depositati in Procura.