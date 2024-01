L'ultima parte della trasmissione è dedicata all'inchiesta di Giorgio Mottola su Daniela Santanchè e la "Ki Group". Infatti, quando l'agricoltura biologica non andava ancora di moda, verso la fine degli anni '70, ci fu un gruppo di imprenditori che si prese la briga di fondare la "Ki group", una società che si poneva come obiettivo quello di rivoluzionare le abitudini alimentari degli italiani. Solo nel 2006 i fondatori vendettero "Ki Group" a "Bioera", di proprietà della famiglia Burani che però, quattro anni dopo, verrà travolta da uno scandalo di bancarotta fraudolenta. Report ci presenta la cordata che, a un certo punto della storia di "Ki Group", salva questa società: Daniela Santanchè e il suo ex compagno Canio Mazzaro. Alcune ex dipendenti della "Ki Group" portano la loro testimonianza a Report: "In un primo momento abbiamo pensato che saremmo cresciuti ancora di più. D'altronde eravamo un'azienda sana, la prima nata nel settore dei prodotti biologici... Invece da lì è iniziato il nostro declino". Poi viene mandato in onda uno stralcio dell'intervento della Santanchè in Senato, dopo l'inchiesta di Report. Ma, come sottolinea lo stesso Mottola nel servizio, la Santanchè imprenditrice smentisce in tutto la linea difensiva della Santanchè ministra. "Non ho mai, dico mai, superato il 5% di partecipazione in Ki Group Srl" dichiara. Ma come, se Ki Group Srl era di proprietà di Ki Group SpA (controllata a sua volta da Bioera, che guadagnava quasi esclusivamente dai ricavi di Ki Group, almeno in fase iniziale), la Santanchè non era quella che deteneva il 14.9% di Bioera attraverso la D1 Partecipazioni? In ogni caso, i documenti mostrati da Report risalgono al 2013, quando alcuni investimenti furono finalizzati a un aumento di capitale della società Ki Group. Addirittura a un certo punto la Santanchè smentisce di aver avuto alcun ruolo operativo in Ki Group a partire dal 2019. Ma, anche qui, viene smentita dall'ex direttrice Monica Lasagna, che afferma: "Lei c'entrava eccome con Ki Group. Più volte ci ha dato ordini operativi, faceva riunioni con la forza vendita e ci teneva a verificare gli obiettivi, i fatturati". In uno screenshot risalente al 2020, si vede Daniela Santanchè presiedere a una riunione online (causa COVID) con i principali agenti della sua rete vendite. A questo punto possiamo pensare si trattasse di un generoso "attivismo" della ministra. Attivismo, tuttavia, ricompensato dall'azienda con nove milioni e mezzo di euro in totale tra Canio Mazzaro e Daniela Santanchè. Vengono mandate in onda caterve di testimonianze su quanto "l'attivista" Daniela Santanchè fosse attiva all'interno della società. Oltre alla ministra e al suo ex compagno, viene indagato per falso in bilancio anche Gabelli, ovvero il presidente dello studio di revisori di Visibilia. Va anche ricordato che Ki Group apparteneva a Bioera proprio nel momento in cui erano stati spostati dei soldi da quest'ultima per finanziare Visibilia. Ora, consideriamo che formalmente il proprietario della Ki Group Holding dovrebbe essere il misterioso fondo di Dubai: Negma. La particolarità che possiamo notare grazie a questo servizio riguarda proprio i tanti interessi che ruotano intorno alla Santanchè. Alla fine, la Ki Group, gestita per quasi 10 anni dalla ministra “volontaria” e Mazzaro, ha sì liquidato i dipendenti. Ma ha anche proposto a oltre 70 agenti commerciali, che da tanti anni chiedono gli arretrati, soltanto un accordo capestro.