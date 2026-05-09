Esclusiva: tra Papa Leone XIV e Rubio il progetto di pace del Vaticano per l’Iran: 22 pagine sul disarmo nucleare e il precedente del Kazakhstan

Parte della trattativa riguardava anche il lascito del poligono nucleare di Semipalatinsk, dove l'Unione Sovietica aveva condotto tra il 1949 e il 1989 oltre 450 test nucleari, molti dei quali in superficie o in quota. Le popolazioni delle regioni circostanti avevano subito per decenni esposizioni alle radiazioni che avevano prodotto tassi anomali di tumori, malformazioni congenite e patologie croniche. Nazarbaev aveva chiuso il sito già nell'agosto del 1991, prima ancora dell'indipendenza formale, in un gesto che segnalava sia la volontà di rottura con il passato sovietico sia la consapevolezza del debito morale verso la propria popolazione. Il risanamento del territorio e l'assistenza alle comunità colpite divennero parte integrante dei negoziati internazionali, con programmi di cooperazione tecnica che coinvolsero anche agenzie europee e le Nazioni Unite.

L’Iran, almeno ufficiale, sta subendo una guerra dovuta all’ipotesi Usa che la Repubblica Islamica stia lavorando alla costruzione di arsenale atomico. L’Iran (come, tuttavia, anche altri Paesi alleati occidentali, per esempio Israele) non permette agli osservatori internazionali di monitorare le attività di ricerca nucleare. E proprio intorno a questo aspetto potrebbe giocarsi la pace. Che il Papa abbia fatto leggere a Marco Rubio, in occasione del loro ultimo incontro in Vaticano, questo documento?