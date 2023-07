Ma in questo pasticcio contrattuale si deve aggiungere che la gestione dei profili social è stata lasciata (un vero difficile e impegnativo lavoro) al personale Rai. E questa non è una notizia minore rispetto a quelle di prima dal punto di vista economico. Infatti sui social “Che tempo che fa” era diventato il brand Rai più forte diffondendo contenuti su Facebook, Instagram e Twitter indipendentemente dalla stagione dalla messa in onda, raccogliendo oltre 40 milioni di interazioni, un numero gigantesco (per fare un raffronto, il tanto declamato profilo social di Sanremo raggiunge i 10 milioni di interazioni). Al momento gli account Facebook e Twitter, come denunciato da Fazio, sono stati oscurati dalla Rai, mentre quello istangram è tutt’ora visibile e registra 591 mila follower e soprattutto 17.900 post che riportano interviste e pezzi della trasmissione. Ma per meglio far capire al contribuente di che cifre parliamo, sembra che l’oscuramento dei profili social nasca da una trattativa andata a male. In pratica la squadra che adesso andrà in onda sulla Warner ha offerto intorno ai 30 mila euro per un account che viene stimato intorno a 1 milione di euro! Dopo la lettura di queste notizie e soprattutto di queste cifre la prima reazione istintiva di un qualunque cittadino sarebbe quella di sapere perché la Rai, anziché chiudere i profili, non abbia cambiato nome dell’account e non abbia continuato a interagire con quella vastissima popolazione social che è anche contribuente.