Federica Pellegrini, la bulimia e quello che non si dice di questa malattia. Parla la dottoressa Farneti

È uscito il libro di Federica Pellegrini che si intitola “Oro”, edito dalla Nave di Teseo, in cui racconta, tra le altre cose, la sua battaglia con la bulimia, un disturbo del comportamento alimentare che purtroppo affligge moltissime persone in Italia ed è ancora credenza comune (erroneamente) che colpisca solo le donne, invece, anche se in misura minore, coinvolge anche gli uomini. Si legge sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità: “In Italia, studi pubblicati rilevano una prevalenza dello 0.2-0.8 per cento per l’anoressia e dell’1-5 per cento per la bulimia, in linea con i dati forniti dagli altri Paesi”. La tendenza è in aumento, sia per i modelli che ci vengono proposti e a cui siamo esposti, che per la maggior esposizione che ognuno di noi ha sui social, dove spesso e volentieri si vuole apparire perfetti, dare la miglior versione di sé stessi e si notano maggiormente tutti quelli che vengono considerati da noi difetti, anche se sono normali imperfezioni che dovremmo imparare ad accettare. Il tema della bulimia è molto delicato da affrontare e per questo abbiamo chiesto alla dottoressa Sara Farnetti, esperta dei disturbi del metabolismo e del comportamento alimentare, quale sia il suo approccio nei confronti di questa malattia.

Federica Pellegrini ha dichiarato nel suo libro di aver sofferto di bulimia e che vomitava perché non si riconosceva.

La bulimia è un disturbo del comportamento alimentare che spesso, proprio perché non dà conseguenze visibili, è scambiato solo con una disfunzione correlata al cibo, quando in realtà è una necessità che ha l'individuo in quel momento di compensare. Il mio è un approccio funzionale e quindi devo dire prima di tutto che è una malattia, se la individuiamo come tale può essere risolta, ma se ricadiamo nel sintomo probabilmente non la risolveremo mai. È una malattia come un'altra, come nel caso della gastrite, bisogna capirne l'origine e curarla, non andare solo a risolvere il sintomo. È poi fondamentale non colpevolizzare.

Quali sono le cause?

Il cibo è compenso, come lo è l'alcol, come lo può essere lo sport, come il fumo di sigaretta, lo spinello, ovviamente ce ne sono alcuni peggiori di altri, ma comunque si compensano dei vuoti. Il cibo è la cosa più semplice per controllare uno stato di disagio, ma perché il cibo lo vediamo tutti i giorni, è impossibile escluderlo, è presente a ogni pasto e in ogni dove, per cui è più facile scegliere questo sistema per compensare un disagio. Verosimilmente dietro alla bulimia c'è quasi sempre uno stato di depressione, ma non è che le persone sono pazze. Quello che dobbiamo far capire è che tutto ha una ragione, ciò che succede ha una spiegazione e le persone hanno bisogno di sapere quali sono le cause che scatenano determinate malattie.

Che cosa succede all’interno dell’organismo di chi soffre di bulimia?

Prima di tutto c'è una mancanza serotoninergica, c'è sempre un problema di depressione o qualcosa che ci fa stare male. Se io la tratto nel modo corretto, e quindi da un punto di vista psichiatrico, sto andando verso la strada giusta. Perché tutti siamo abituati a sentir dire “vabbè ma quella persona non si sente a posto con sé stessa”, ma no non è così, è proprio un asset di neurotrasmettitori (sostanze contenute all'interno del nostro cervello, ndr), che porta poi all'insorgenza del disturbo. È proprio la scienza che ci dice che alla base c'è una carenza di serotonina o di altri neurotrasmettitori che ti portano ad avere dei disagi. Quindi la mancanza che c'è alla base non è il cibo, ma è il sistema che all'interno del nostro cervello è carente e di cui lo psichiatra si deve occupare. Bisogna distinguere tra quella che è la tristezza o la malinconia che caratterizza un po tutti noi è quella che è veramente una malattia come la depressione, e quest'ultima porta a tutta una serie di sintomi, come può essere il non alzarsi dal letto o lo sfogarsi sul cibo. Ma ci sono tante persone con disturbi del comportamento alimentare che però non necessariamente vomitano. Se parliamo per esempio degli obesi, non sono obese solo le persone metabolicamente compromesse, ma anche tanti che usano il cibo come compenso, come rifugio.