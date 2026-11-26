C’è pure un secondo livello, ancora più spiazzante per chi ama l'iconografia ostinatamente bidimensionale del bene e del male: l’amore. Platone, nel Simposio, scriveva che Eros è figlio di Povertà e Espediente, una forza capace di fiorire proprio nelle crepe più aride dell’esistenza. Chi avrebbe mai scommesso che dentro una cella, sotto il peso di una gogna (anche comprensibile) nazionalpopolare, che ha trasformato un cognome in un insulto, potesse nascere una storia d’amore vera? Eppure è accaduto con Angela Cipriano, la giornalista e scrittrice lucana trapiantata a Grosseto che aveva seguito settantadue udienze di quel processo per la sua tesi di laurea e per un libro, incassando – come racconta oggi in una gran bella intervista - due “no” alle sue richieste d’intervista, prima di ritrovarselo accanto anni dopo nel momento più buio della propria vita.

Quando lei perdeva il padre, la madre e infine il cugino colonnello nell’incidente aereo di Guidonia, è stato proprio l’uomo chiuso a Rebibbia, Francesco Schettino, a tenderle la mano, a telefonarle per le condoglianze, a sostenerla mentre lei pensava di dover consolare lui. In psicologia si chiama rispecchiamento del trauma: due solitudini estreme che si riconoscono. E magari capiscono quello che prima proprio non arrivavano a capire. Lontane dai riflettori, alimentate nei permessi premio ogni quarantacinque giorni e ora pronte a camminare insieme alla luce del sole. Nessuno può negare a un uomo la dignità di amare e essere amato, neanche se si chiama Francesco Schettino e ha contribuito a far sì che quella dignità la perdessero 32 persone che avevano la sola colpa di essere andate in vacanza - perché l’amore non è un premio esclusivo per i santi, ma l’unica zattera che impedisce all’essere umano di annegare dentro se stesso.