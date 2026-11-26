L’uomo grande ammette l’errore, l’uomo piccolo prova a giustificarlo. Mio nonno si chiamava Primo e se ne usciva spesso con frasi così: brevi, definitive, dolorose. E tatuate. Sì, perché erano roba che ti si imprimeva addosso e che, poi, ti saresti portato dietro per sempre. In questi giorni Francesco Schettino ha ricominciato a vivere. Non è libero, ma ha ricominciato a vivere. E – non so come e nemmeno perché – ho pensato che un nonno Primo gli avrebbe fatto bene. Da condannato, da uomo e, soprattutto, da capitano.
Il condannato
In Grecia antica la pena non serviva a schiacciare l’uomo fino a lasciarne niente, ma a restituirlo alla polis dopo aver pagato il suo tributo all’ordine infranto. Nel diritto romano, invece, chi aveva espiato la colpa tornava civis, spogliato del marchio dell’infamia se aveva attraversato fino in fondo la sofferenza della sanzione. Su questo crinale antico – ma dannatamente moderno com’è moderno tutto ciò che è radice dell’Occidente - che si muove oggi il ritorno a Meta di Sorrento di Francesco Schettino. Nove anni dietro le sbarre a Rebibbia, l’affidamento in prova ai servizi sociali con fine pena fissata al luglio 2030, un contratto a tempo indeterminato per gestire strutture ricettive dal primo dicembre, otto ore al giorno di lavoro più quattro di volontariato settimanale, il rientro obbligato entro le nove di sera.
È la legge dello Stato e nessuno parli di regali. E è sacrosanto che chi ha attraversato il purgatorio carcerario rispettando le regole abbia diritto a rimettere i piedi a terra. A guardare di nuovo il golfo dove si è formato al glorioso Nautico “Nino Bixio”. A ritrovare gli amici d’infanzia mentre mezzo Paese invocava il rogo perpetuo. La civilizzazione di un Paese si misura proprio dalla capacità di accettare che anche il reietto possa ricominciare a respirare. Schettino è un condannato che ricomincia. E’ un condannato che ha fatto quello che doveva fare.
L'uomo
C’è pure un secondo livello, ancora più spiazzante per chi ama l'iconografia ostinatamente bidimensionale del bene e del male: l’amore. Platone, nel Simposio, scriveva che Eros è figlio di Povertà e Espediente, una forza capace di fiorire proprio nelle crepe più aride dell’esistenza. Chi avrebbe mai scommesso che dentro una cella, sotto il peso di una gogna (anche comprensibile) nazionalpopolare, che ha trasformato un cognome in un insulto, potesse nascere una storia d’amore vera? Eppure è accaduto con Angela Cipriano, la giornalista e scrittrice lucana trapiantata a Grosseto che aveva seguito settantadue udienze di quel processo per la sua tesi di laurea e per un libro, incassando – come racconta oggi in una gran bella intervista - due “no” alle sue richieste d’intervista, prima di ritrovarselo accanto anni dopo nel momento più buio della propria vita.
Quando lei perdeva il padre, la madre e infine il cugino colonnello nell’incidente aereo di Guidonia, è stato proprio l’uomo chiuso a Rebibbia, Francesco Schettino, a tenderle la mano, a telefonarle per le condoglianze, a sostenerla mentre lei pensava di dover consolare lui. In psicologia si chiama rispecchiamento del trauma: due solitudini estreme che si riconoscono. E magari capiscono quello che prima proprio non arrivavano a capire. Lontane dai riflettori, alimentate nei permessi premio ogni quarantacinque giorni e ora pronte a camminare insieme alla luce del sole. Nessuno può negare a un uomo la dignità di amare e essere amato, neanche se si chiama Francesco Schettino e ha contribuito a far sì che quella dignità la perdessero 32 persone che avevano la sola colpa di essere andate in vacanza - perché l’amore non è un premio esclusivo per i santi, ma l’unica zattera che impedisce all’essere umano di annegare dentro se stesso.
Il capitano
Ma proprio perché l’uomo ha ritrovato la libertà e l’amore, resta aperto il terzo conto. E serve chiuderlo. Magari dopo aver capito esattamente ciò che l’amore insegna: esserci fino in fondo, esserci anche in maniera maldestra, è tutto ciò che conta veramente. E’ esattamente il conto che nessun tribunale di Sorveglianza può estinguere: il conto con l’etica e con l’onore. Nell’Iliade, Ettore sa che Troia cadrà, ma resta davanti alle porte Scee perché l’onore del comandante non ammette la fuga mentre i suoi uomini muoiono. Sul mare, dai tempi dei fenici fino a Conrad, c’è una legge che pesa sull’onore più di qualsiasi codice penale: il comandante è l’ultimo a abbandonare la nave. Quella notte del 13 gennaio 2012, davanti all’Isola del Giglio, mentre trentadue persone perdevano la vita nel buio e nell’acqua gelida — tra cui chi, come il giovane musicista Giuseppe Girolamo, cedeva con immenso merito d’onore il proprio posto sulla scialuppa per salvare una madre con due gemelli — Schettino è sceso a terra prima che l’ultimo passeggero fosse in salvo.
Non importa quanti altri abbiano sbagliato in plancia. Non importano eventuali correi dietro cui nascondersi o da usare per giustificarsi come provano a giustificarsi gli uomini piccoli. Non importa chi e quanti hanno patteggiato dietro le quinte. Il comando non si delega nei minuti in cui va tutto a puane. Ai familiari di quei trentadue morti, che oggi sentono (in maniera umana e comprensibile) il morso dell’ingiustizia vedendolo tornare libero, non servono cavilli tecnici e meno che mai ricostruzioni sui metadati degli orari di ribaltamento della Costa Concordia. Servirebbe una sola cosa. Nuda. Definitiva. Netta. Liberatoria per loro e prima ancora per la coscienza di chi ha portato quei gradi sulle spalle: guardare negli occhi il Paese e pronunciare finalmente otto parole che in quattordici anni non sono mai uscite dalla sua bocca. “Non avrei mai dovuto scendere da quella nave”. Solo allora, forse, la tempesta finirà davvero per il capitano, per l’uomo, per il condannato Francesco Schettino.