“Where are we now?”. Dove siamo? Per capirlo servono le immagini e serve guardarsi intorno per vedere le macerie o i pilastri del futuro. Con gli occhi, che anticipano di qualche millesimo di secondo la mente, pronta a elaborare forme, colori, sfumature. Le fotografie sono segnalibri della storia: servono a piegarne le pagine per ricordarci dove eravamo rimasti. Life ha svolto il compito con rigore, pubblicando gli scatti di Margaret Bourke-White, Alfred Eisenstaedt, Robert Capa, W. Eugene Smith, Gordon Parks, Philippe Halsman, Larry Burrows. Su Life sono apparsi i fotogrammi dell'omicidio di John Fitzgerald Kennedy, gli ultimi istanti a occhi aperti di suo fratello Bob nell'obiettivo di Bill Eppridge, il Mosè dei Dieci comandamenti che allarga le braccia sullo schermo di un drive-in, davanti a una distesa di automobili, fotografato da J.R. Eyerman. Sono passati 90 anni dal primo numero. 90 anni, con qualche intermezzo di esitazione, e Life è tornata in edicola nel suo formato di carta.
Dietro il ritorno c'è una licenza, non una vendita. Il marchio appartiene ancora a People Inc., l'ex Dotdash Meredith, controllata dalla People Incorporated di Barry Diller, ex IAC. È l'ultimo anello di una catena che parte da Time Inc. e passa per Meredith. Nel 2024 la licenza per pubblicarlo l'ha ottenuta Bedford Media, la società della supermodella Karlie Kloss, che ne è amministratrice delegata, e del marito Joshua Kushner, fondatore del fondo Thrive Capital, che fa da editore. L'archivio però resta a People Inc.: le foto leggendarie non sono passate di mano. Il nuovo Life ha il nome, la memoria sta altrove. In redazione ci sono ex firme del New York Times: Hugo Lindgren alla direzione, Richard Turley come direttore creativo, Eve Lyons alle foto. Esce ogni tre mesi, costa 45 dollari e non ha pubblicità tradizionale. È un volume di 248 pagine, 28 per 41 centimetri, quasi un chilo e mezzo.
Spike Jonze, regista di Her, ha colto Alysa Liu, oro olimpico a Milano-Cortina. Si era già ritirata una volta, a sedici anni, poi è tornata e ha vinto tutto. Ora è di nuovo ferma, giusto una parentesi prima di un altro ritorno. Ghiaccio e carbone, con la storia sui minatori del West Virginia firmata da Stacy Kranitz. Minatori che lottano con la montagna, lenta. Il contrario di IShowSpeed, ritratto da Aidan Zamiri, che invece va veloce contro la noia. Noia di cui sembra sempre patire John Malkovich nelle foto di Frank Lebon. Malkovich: Coppa Volpi a Venezia per Wild Horse Nine, clamoroso film di Martin McDonagh.
Stelle del cinema e satelliti, quelli lanciati da Elon Musk, doppio magnate di cielo e di terra, creatore di Neuralink. Su Life, nelle foto di Eli Durst e Rosie Marks, c'è il primo uomo a cui la società di Musk ha impiantato un chip nel cervello. Novanta anni fa il primo numero. 23 novembre 2026: dove siamo?