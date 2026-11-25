Dietro il ritorno c'è una licenza, non una vendita. Il marchio appartiene ancora a People Inc., l'ex Dotdash Meredith, controllata dalla People Incorporated di Barry Diller, ex IAC. È l'ultimo anello di una catena che parte da Time Inc. e passa per Meredith. Nel 2024 la licenza per pubblicarlo l'ha ottenuta Bedford Media, la società della supermodella Karlie Kloss, che ne è amministratrice delegata, e del marito Joshua Kushner, fondatore del fondo Thrive Capital, che fa da editore. L'archivio però resta a People Inc.: le foto leggendarie non sono passate di mano. Il nuovo Life ha il nome, la memoria sta altrove. In redazione ci sono ex firme del New York Times: Hugo Lindgren alla direzione, Richard Turley come direttore creativo, Eve Lyons alle foto. Esce ogni tre mesi, costa 45 dollari e non ha pubblicità tradizionale. È un volume di 248 pagine, 28 per 41 centimetri, quasi un chilo e mezzo.