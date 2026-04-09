Francesco Verderami al Tg1? L'indiscrezione di Lettera43 ha il sapore di una polpetta avvelenata (e ad orologeria) per bruciare il suo nome alla direzione del Corsera

Rilanciarla senza capirne un po’ di più sarebbe stato scorretto. D’altronde, cosa c’entra Francesco Verderami con il Tg1, con Chiocci e con l’entourage meloniano? Siamo sicuri che l’autore della storica rubrica “Onorevoli Segreti” sia davvero disposto a prendere un posto che, per quanto prestigioso, andrebbe ad appianare la sua intelligenza giornalistica, oltre ad esporlo alla critica di esser divenuto il nuovo “yes man” di Meloni? Pare difficile, ma il tempo potrà sempre darci torto se riterrà giusto farlo. Lo “spiffero” ad orologeria spuntato su Lettera43, ad ogni modo, lascia adito a qualche dubbio e soprattutto pare capace, ad occhio, di seminare un po’ di zizzania in via Solferino, lasciando credere a chi volesse crederci, che il collega sia pronto ad assumere una carica che però è anche una nomina politica. Un ottimo modo per bruciare il suo nome come potenziale Corriere della Sera. Problematico sul fronte di Verderami, infatti, smentire un’indiscrezione simile. Una smentita, si sa, è una notizia data due volte e perciò questa storia non dev’essere affatto piaciuta alla grande firma del Corsera che, raggiunto al telefono per un commento sulla vicenda, ha risposto seccamente con un “ma non avete niente di meglio da fare? Non ho niente da dire”.