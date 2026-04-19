Ghali, Paradiso, Frah Quintale: tre milioni di euro in biglietti venduti in un weekend. I concerti sono tutti soldout e i poveri sempre più poveri, qualcuno sta mentendo

Ti faccio io i conti: con una media di circa 63 euro a biglietto si arriva comunque a un milione e mezzo di euro. Per due concerti. Il che rende palese ed evidente come mai 300.000 cantanti pop o rapper pop italiani l'anno scorso hanno postato almeno un pezzo su Spotify. 300.000 aspiranti miliardari, interpretando canzonette, scritte da altri, magari con l'autotune a manetta. Altro che lo Zio d'America, eccolo qui il vero sogno americano.

Ma non è finita. Sempre domenica il "mitico" Chiello, che se non ricordo male è arrivato tra gli ultimi al Festival del Controllo Sociale di Sanremo, porta le sue canzonette all'Atlantico, che — ma guarda un po' che sorpresa — è soldout anche questo, con una capienza che "a seconda delle configurazioni" varia tra le 2500 e le 4000 persone, che hanno pagato anche loro una cifra che sembra calcolata col famoso "euroconvertitore", di 39,30 euro più i soliti ddp.

E io che pensavo il pubblico di Tommaso Paradiso fosse lo stesso di Chiello sono costretta a ricredermi, ma magari chi ha visto uno il sabato andrà a vedere l'altro domenica: un bel weekend da 100 euro solo di biglietto.

Ma non è finita, perché lunedì 20 aprile tal Giordana Angi — e qui devo ammettere che ho dovuto googlare perché questa proprio non l'avevo mai sentita nominare, scoprendo che è una popparola come una vasta parte di quei 300mila di cui sopra — è riuscita a riempire 440 posti, solo che per sentirla cantare tocca schiodare dai 34 ai 39 euro, che a quanto pare 440 persone hanno davvero fatto.

La chicca però l'ho tenuta per ultima.

Perché sarebbe facile dire: "eh beh sai, il pop è musica di massa." Invece qui il giochino del soldout lo fanno anche i… gruppi punk. Infatti sempre sabato 18 aprile arrivano a Roma al Largo Venue i Bull Brigade, mediocre e insignificante gruppo street punk italico, recentemente diventato sempre più rock/pop, che — sia chiaro, anzi chiarissimo — nulla ha a che vedere né spartire con l'anarchopunk, il crust o l'hardcore. Punkrockettino inoffensivo alla Punkreas insomma.

Bene, al Largo Venue per fare soldout serve vendere 700 biglietti, e il loro concerto costa ben 23 euro più i soliti ddp.

Alla faccia (come il culo) del gruppo "punk", quando i festival hardcore (il vero punk) di gruppi italiani con anche ospiti stranieri (i Bull Brigade sono di Torino) si paga in genere 10 euro. Ora ben venga ai Plakkaggio, grande band hardcore, e agli ottimi Discomostro, e se vogliamo anche ai Sud Disorder, che suonando da supporto si trovano una vasta audience, ma il fatto è che questi Bull Brigade, prossimi al pop, si portano dietro già un soldout a Torino e uno a Bologna. Ma io dico — e qui un "porca miseria" ci sta più in topic che bestemmiare Dio o la Madonna — quando mai un concerto punk/hardcore è andato soldout?