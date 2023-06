Giovani, cinesi e disoccupati: record di ragazzi senza lavoro, l’economia del Dragone ha (almeno) un problema? E c'è anche il nodo immobiliare...

Ci si potrebbe chiedere perché un’economia come la Cina debba fare i conti con una disoccupazione giovanile a livelli record. I laureati cinesi sono travolti da una tempesta perfetta, tanto che alcuni di loro sono letteralmente costretti ad accettare lavori poco pagati o ad accontentarsi di mansioni ben al di sotto delle loro abilità. I dati ufficiali mostrano come, lo scorso aprile, la disoccupazione urbana relativa ai giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni, abbia raggiunto il 20,4%, e cioè circa quattro volte di più rispetto al tasso di disoccupazione generale. Ci troviamo, insomma, al cospetto di una bolla universitaria che si sta gonfiando sempre di più e minaccia di esplodere da un momento all’altro. L’espansione dell’istruzione universitaria alla fine degli anni ’90 ha creato un enorme afflusso di laureati, ma oggi c’è un disallineamento tra domanda e offerta di lavoratori altamente qualificati. Il risultato è qualcosa che in Italia conosciamo molto bene: la sottoccupazione. Sempre più spesso, per evitare la disoccupazione i laureati si accontentano di posizioni poco retribuite o talvolta di un part-time, ovvero di situazioni che non sono commisurate alla loro formazione e alle loro credenziali. Considerando che una ricerca della Stanford University ha dimostrato che i laureati che iniziano la loro vita lavorativa durante una recessione o un periodo di recessione economica guadagnano meno, per almeno 10-15 anni, rispetto a quelli che si laureano durante periodi di prosperità, la bolla universitaria cinese collide con l’economia nazionale in perenne ascesa. I dati del Bureau of Statistics cinese mostrano che 6 milioni dei 96 milioni di giovani tra i 16 ei 24 anni nella forza lavoro urbana sono attualmente disoccupati. Da questa cifra, Goldman Sachs stima che ora ci siano 3 milioni di giovani urbani disoccupati in più rispetto al periodo precedente alla pandemia di Covid-19. Dato che l’invecchiamento e il declino della popolazione cinese ridurranno la popolazione economicamente attiva del Dragone, l’impatto della disoccupazione giovanile e della sottoccupazione potrebbe potenzialmente avere conseguenze molto negative per l’economia del Paese. Eppure, tutto ciò non sembra creare grattacapi ai poderosi numeri del gigante asiatico. A causa del richiamato aumento dell’istruzione, la maggior parte dei giovani cinesi istruiti non è affatto disposta a tornare ai lavori di fabbrica. È per questo che la Cina prevede quasi 30 milioni di posti di lavoro vacanti nel settore manifatturiero da qui al 2025. Far entrare queste persone nel mondo del lavoro potrebbe aiutare tantissimo la ripresa economica di Pechino, visto che così facendo si ripristinerebbe il potere di consumo dei giovani, e cioè una fascia demografica che rappresenta circa il 20% dei consumi del Paese. Solo che i lavori disponibili potrebbero non combaciare con quello che i neo laureati desiderano o sarebbero disposti a fare.