Giuseppe Cruciani sfida gli animalisti e mangia carne di orso. Il video choc

"Servo dei Cacciatori, Cruciani fai schifo". Allarme Orso a Soave in provincia di Verona: gli animalisti del Veneto hanno appeso alcuni striscioni per contestare il giornalista Giuseppe Cruciani, che è atteso in città per la presentazione del suo nuovo libro. Gli attivisti già minacciano azioni. «Domenica forse ci saranno sorprese», ma il conduttore radiofonico di Radio24 per ora non ha commentato, ma ha rilanciato con un video choc dove dimostra di aver mangiato carne di orso. Da notare che il noto giornalista è anche atteso per una diretta radio dal Festival dell'Economia di Trento, alcuni giorni prima: giovedì 26.