Gratteri va su Disney+ con una serie del marito di Lilli Gruber ma è tutto sbagliato. Tutto quello che non torna di World Wide Mafia, dal flop di Rinascita Scott alla giustizia che diventa intrattenimento

Prego, sedetevi comodi. Dal processo spettacolo si passa al processo kolossal. World Wide Mafia, la docuserie che debutterà il 20 maggio su Disney +, è la deriva definitiva della giustizia italiana. È la docuserie, scritta e diretta da Jacques Charmelot, marito di Lilli Gruber, che racconta “la storia personale e la realtà quotidiana” di Nicola Gratteri e della sua lotta alla 'ndrangheta, “seguendo il suo lavoro di ‘comandante in capo’ di un’indagine che coinvolge servizi segreti, carabinieri, unità militari e forze speciali”. Un'inchiesta antimafia “venduta” a una produzione televisiva, come fosse un evento sportivo o un concerto. Una docuserie su un'operazione, Rinascita-Scott, che ancora deve giungere al terzo grado di giudizio, e che per ora, tanto per la cronaca, si è rivelata un flop. 416 indagati, 13.500 pagine di ordinanza di custodia cautelare, un maxi blitz che nel dicembre del 2019 ha portato all'arresto di 334 persone e che prometteva di scardinare la 'ndrangheta della provincia di Vibo Valentia. I risultati, a sei e più anni di distanza, sono ben più ridimensionati. Un processo nato morto. Voleva essere il maxi processo alla 'ndrangheta, ma ancor prima dell'inizio del dibattimento circa 140 provvedimenti di arresto sono stati annullati o revocati dai giudici. In primo grado 117 assolti su 338 imputati. Le condanne “scendono” a 154 nella sentenza di secondo grado. Soprattutto cade l'impianto accusatorio che ne avrebbe fatto un'inchiesta rivoluzionaria, quella commistione tra criminalità organizzata e colletti bianchi che era alla base dell'inchiesta. Una collusione sistemica di politici, amministratori, professionisti, che più che con una raffica di condanne si è conclusa con un salasso delle casse pubbliche a causa dei risarcimenti per ingiusta detenzione. E chissà con che occhi guarderanno la serie quelle persone che dall'inchiesta hanno visto la propria vita rovinata, le proprie facce associate a criminali di rango e a reati gravissimi.