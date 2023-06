I Ferragnez e il silenzio “di comodo” su Berlusconi: forse c'entra LoveMi su Italia1?

Insomma, schierarsi politicamente non fa comodo. L'ha già fatto capire Valentina Ferragni (sorella di Chiara), che prima mette e poi toglie un like impostore a un contenuto che recita: “Lutto nazionale. Non in mio nome”.

Se da un lato, infatti, Federico Lucia e consorte sono l'ultima speranza di compattare la sinistra italiana, che vanta il più alto numero di scissioni della storia, dall'altro c'è sempre del lavoro. Esempio lampante? LoveMi, il concerto di beneficenza (organizzato da Fedez) in programma il prossimo 27 giugno da piazza Duomo e in diretta su Italia Uno e Mediaset Infinity. Già Gemitaiz non ci sarà, causa insulti a Berlusconi appena morto e shitstorm. “Dal LoveMi me ne tiro fuori io, non ho certo bisogno di dieci minuti in televisione per fare il mio”, fa sapere lui. Mentre il Ferragnez - chiamato a gran voce dai più - latitava (e latita tuttora). Chiaro, no?