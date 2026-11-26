“Quando io ero comodo per il signor principale, era a portata di mano”, rinfaccia Totuccio a Pacetto, a proposito di De Gennaro nell’intercettazione di cui si accennava in precedenza, quella dei gamberoni. E Pacetto, dal canto suo, il 30 agosto del 2025 racconta alla moglie che occuparsi di Contorno è “una pillola che devo ingoiare... e meglio ingoiarla”. Ma non è semplice capire chi glielo facesse fare di andare avanti e indietro dalla Sicilia per risolvere le beghe immobiliari della famiglia di un ex pentito, di procurargli il pesce e persino di interessarsi alle sue finanze. Sì, avete capito bene. Era lo stesso Pacetto a rinfacciare a Contorno di avergli fatto ottenere, grazie all’interessamento di un suo amico d’infanzia all’Agenzia delle Entrate, niente meno che 420 mila euro. E Contorno, che evidentemente con Pacetto non aveva molti peli sulla lingua, gli domanda pure delle munizioni, in più occasioni. “Che cazzo ci devi fare con una pistola?” gli domanda Pacetto. “Ce l’ho avuto per tutta una vita un ferro e poi un amico mi ha procurato una 7 e 65 con la matricola abrasa”. D’altronde Contorno già nel … venne pagato 20 milioni di lire dalla Rai per una surreale intervista al Tg1 nel periodo in cui in teoria doveva essere sotto protezione, in Sicilia, circondato dai corleonesi che lo volevano uccidere. Tornando a noi, il 26 novembre del 2025, De Gennaro racconta alla sua fidatissima collaboratrice Donatella Peruzzi di aver riletto e dato alle fiamme della documentazione cartacea relativa proprio a Contorno. E Pacetto, che non ne può evidentemente più di tutta questa storia, a dicembre manifesta l’intenzione di trasferirsi ad Hammamet, come Craxi, perché si è stancato di fare “il badante a Totuccio Contorno e quant’altro”. Salvo ricevere, il giorno di Pasqua del 2026, una telefonata piuttosto perentoria dello Squalo: “Al più presto devi tornare a casa perché noi abbiamo bisogno di te”. Noi chi? A fare cosa? Dieci giorni dopo, chiacchierando con la Peruzzi, De Gennaro dice di Contorno che “è rimasto orfano”. Ora la gip di Caltanissetta Giulia Zappalà respingendo le richieste di arresto avanzate dai magistrati nisseni, ha sostanzialmente rilevato come non vi siano elementi sufficienti per dimostrare che De Gennaro abbia indotto Contorno a non parlare con i magistrati, tantomeno che tutto questo abbia a che vedere con il depistaggio Borsellino. E l’avvocato Salvino Greco sostiene che il suo assistito non parli da anni perché si sente abbandonato dallo Stato. Ma se lo Stato per il dottor “scappato” è sempre stato il buon De Gennaro, cari Contorno e avvocato Greco, a chi la vogliono dare a bere? Ora davvero si può dire che Contorno sia rimasto orfano, dato che la persona che più lo aiutato in tutta la vita, non c’è più.