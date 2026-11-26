Quando il discorso inizia a ruotare attorno a Salvatore detto “Totuccio” Contorno, tutto inizia a farsi abbastanza oscuro e incomprensibile. Perché se dovessimo tracciare il contorno di “Contorno”, ne verrebbe fuori un quadretto sia grottesco che inquietante. Le intercettazioni in cui domanda dei “gamberoni belli grossi” a Francesco Pacetto, ex ispettore di polizia e fidato uomo di De Gennaro, sono molto interessanti. Pacetto, preoccupato domanda a Contorno, che si sta recando per essere interrogato in Procura a Caltanissetta, che cosa vogliano da lui i magistrati. “Tempo che li mando a fanculo e te lo dico”. Ma Pacetto, i gamberoni, mi raccomando! E pure Pacetto a Contorno, “mi raccomando eh”. Siamo nel maggio del 2025 e gli inquirenti nisseni vogliono sapere da lui che cosa diavolo è successo 35 anni prima, quando si trovava negli Stati Uniti sotto il programma di protezione dell’inchiesta americana Pizza Connection come collaboratore di giustizia. Lui che era stato uomo fidato di Stefano Bontate e scampato alla mattanza scatenata dai corleonesi Totò Riina verso quell’ordine mafioso ormai in declino e sterminato coattamente. Volevano sapere da Contorno, evidentemente, qualcosa del suo rapporto con De Gennaro, quando nel 1988 il programma di protezione targato Usa si interrompe e lui decide di tornare in Sicilia. Nell’ambiente si diceva fosse tornato per vendicarsi di chi aveva tradito Stefano Bontate, forte della protezione della Criminalpol e della Squadra Mobile di Palermo, guidata dall’oscuro Arnaldo La Barbera, poi individuato dalle sentenze come il principale artefice del depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio attraverso il falso pentito Vincenzo Scarantino. E chissà, Contorno, di tutto questo, cosa aveva in mano da poter addirittura ordinare per telefono dei gamberoni – belli grossi eh, mi rraccomando! – da uno degli uomini più fidati di De Gennaro che nella casa dove poi l’ex capo della polizia pare si sia sparato, era pure andato a trovarlo. In questo ultimo anno e mezzo, pare che il coltello dalla parte del manico fosse davvero dalla sua parte. Con buona pace del mafioso Gaetano Grado, che intervistato a Lo Stato Delle Cose da Silvio Schembri, ha fatto la sparata in diretta nazionale – chissà diretta a chi, forse allo stesso Contorno – sul fatto, poi smentito dall’avvocato Salvino Greco, che il Servizio Centrale fosse andato a prenderselo a Contorno per farlo sparire chissà dove. Nel frattempo la Procura di Caltanissetta grossolanamente ha pubblicato il suo domicilio nella Tuscia nelle carte così da costringere il Servizio Centrale di protezione e la competente commissione del Viminale a valutare se procedere a rimetterlo sotto protezione dopo più di trent’anni. Ma ecco, dalle lettere del Corvo in poi, che accusavano De Gennaro, Falcone e il magistrato Giuseppe Ayala di servirsi di Contorno e della sua rete di conoscenze negli ambienti mafiosi per far fuori corleonesi nella più totale impunità, un velo di nebbia aleggia attorno alla sua storia, a quanto pare un uomo potente per qualche oscura ragione.
Gioacchino Genchi, l’ex funzionario di polizia a capo delle attività di intelligence della Squadra Mobile di Palermo con Arnaldo La Barbera, sentito nel processo sul depistaggio in via D’Amelio ha parlato della misteriosa “loggia Contorno”, ovvero una sorta di cordata interna alla Polizia capeggiata da De Gennaro e La Barbera, coinvolta e fedele nella gestione dell’importante collaboratore giustizia. Fu lo stesso Genchi a raccontare anche delle varie anomalie sugli accertamenti balistici sulle armi sequestrate a casa di Gaetano Grado quando questi, nonostante fosse latitante, ospitava Contorno appena rientrato dagli Stati Uniti. A tal proposito è proprio Gianni De Gennaro che l’8 aprile del 2025 al Centro Studi Americani incontra Francesco Pacetto dopo aver appreso dell’interessamento dei magistrati nisseni nei suoi confronti. Sempre lui a ipotizzare che questi vogliano vederci chiaro sui fatti del 1989. Del resto, già il 9 agosto di quell’anno, De Gennaro, La Barbera e Contorno erano stati sentiti dalla Commissione parlamentare Antimafia, che aveva acquisito le intercettazioni tra Totuccio e l’allora capo del Nucleo centrale anticrimine. In una di queste, risalente al 16 maggio, i due parlavano di “babbaluci”, ovvero di lumache. Non saranno stati gamberoni, ma pur sempre di molluschi si parla. Trentasei anni dopo, un passato che non passa. Tant’è che il 15 maggio del 2025 Pacetto, servendosi del telefono della moglie, avverte la segretaria di De Gennaro che il suo “parente” è alla “protezione animali” e che non risponderà ai magistrati. La notizia viene fatta pervenire allo Squalo attraverso un bigliettino consegnato da un uomo che si occupa della sua sicurezza. L’indomani, a pranzo da Contorno, Pacetto si fa raccontare cosa volessero da lui i magistrati. Volevano sapere di La Barbera, non gli avevano domandato di De Gennaro ma, racconta Pacetto alla moglie, “il tema è quello capito?”. E perché mai il tema, parlando con Contorno di La Barbera, avrebbe dovuto essere necessariamente De Gennaro? E’ tutto, ripetiamo, molto strano.
“Quando io ero comodo per il signor principale, era a portata di mano”, rinfaccia Totuccio a Pacetto, a proposito di De Gennaro nell’intercettazione di cui si accennava in precedenza, quella dei gamberoni. E Pacetto, dal canto suo, il 30 agosto del 2025 racconta alla moglie che occuparsi di Contorno è “una pillola che devo ingoiare... e meglio ingoiarla”. Ma non è semplice capire chi glielo facesse fare di andare avanti e indietro dalla Sicilia per risolvere le beghe immobiliari della famiglia di un ex pentito, di procurargli il pesce e persino di interessarsi alle sue finanze. Sì, avete capito bene. Era lo stesso Pacetto a rinfacciare a Contorno di avergli fatto ottenere, grazie all’interessamento di un suo amico d’infanzia all’Agenzia delle Entrate, niente meno che 420 mila euro. E Contorno, che evidentemente con Pacetto non aveva molti peli sulla lingua, gli domanda pure delle munizioni, in più occasioni. “Che cazzo ci devi fare con una pistola?” gli domanda Pacetto. “Ce l’ho avuto per tutta una vita un ferro e poi un amico mi ha procurato una 7 e 65 con la matricola abrasa”. D’altronde Contorno già nel … venne pagato 20 milioni di lire dalla Rai per una surreale intervista al Tg1 nel periodo in cui in teoria doveva essere sotto protezione, in Sicilia, circondato dai corleonesi che lo volevano uccidere. Tornando a noi, il 26 novembre del 2025, De Gennaro racconta alla sua fidatissima collaboratrice Donatella Peruzzi di aver riletto e dato alle fiamme della documentazione cartacea relativa proprio a Contorno. E Pacetto, che non ne può evidentemente più di tutta questa storia, a dicembre manifesta l’intenzione di trasferirsi ad Hammamet, come Craxi, perché si è stancato di fare “il badante a Totuccio Contorno e quant’altro”. Salvo ricevere, il giorno di Pasqua del 2026, una telefonata piuttosto perentoria dello Squalo: “Al più presto devi tornare a casa perché noi abbiamo bisogno di te”. Noi chi? A fare cosa? Dieci giorni dopo, chiacchierando con la Peruzzi, De Gennaro dice di Contorno che “è rimasto orfano”. Ora la gip di Caltanissetta Giulia Zappalà respingendo le richieste di arresto avanzate dai magistrati nisseni, ha sostanzialmente rilevato come non vi siano elementi sufficienti per dimostrare che De Gennaro abbia indotto Contorno a non parlare con i magistrati, tantomeno che tutto questo abbia a che vedere con il depistaggio Borsellino. E l’avvocato Salvino Greco sostiene che il suo assistito non parli da anni perché si sente abbandonato dallo Stato. Ma se lo Stato per il dottor “scappato” è sempre stato il buon De Gennaro, cari Contorno e avvocato Greco, a chi la vogliono dare a bere? Ora davvero si può dire che Contorno sia rimasto orfano, dato che la persona che più lo aiutato in tutta la vita, non c’è più.