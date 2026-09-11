Il gender gap di cui nessuno scrive è nella scuola dell'obbligo in Italia

Ovvero, secondo i dati presenti sul portale del Ministero (www.mim.gov.it) le donne rappresentano l’81.3% del totale degli insegnanti nella scuola dell'obbligo in Italia. Anche secondo la ricerca OECD (https://www.oecd.org/it/publications/risultati-di-talis-2024_27269ce2-it/), che riguarda il solo anno 2024, illustra questo monopolio di genere, anche se riduce di quasi 4 punti percentuali questo enorme distanza tra il maschile e il femminile: "il 77 % del corpo docenti è composto da donne". La ricerca segnala anche che la percentuale è maggiore di 7 punti rispetto alla media OCSE, ovvero quella degli altri paesi che una volta erano detti “sviluppati” o avviati a diventarlo. Ovvero la media italiana di lavoratrici nella scuola è molto più alta di quella presente nelle evolute socialdemocrazie nordeuropee. Il rapporto, pubblicato lo scorso autunno, è una delle più grandi indagini mai svolte a riguardo della scuola: infatti ha coinvolto quasi 300 mila docenti e dirigenti, in oltre 17 mila istituti scolastici di 55 differenti Paesi. Sempre l'indagine OECD segnala che, in Italia, la percentuale di insegnanti di sesso femminile non è cambiata nel periodo tra il 2018 e il 2024.



Per illustrare pienamente i dati raccolti dalle istituzioni, vale la pena di consultare il portale Tuttoscuola (tuttoscuola.com) che, durante la primavera 2026, ha riassunto in una lampante tabella i dati diffusi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. I numeri, per ciò che concerne la scuola dell'obbligo, sono a dir poco eclatanti: nella scuola dell'infanzia, che un tempo si chiamava "l'asilo", su 107.132 docenti che lavorano, ben 106.124 sono donne: la percentuale è da “elezioni bulgare”, ovvero il 99.1%, mentre un esiguissimo 0.9% sono maestri d'asilo di sesso maschile. Il divario si conferma anche nella scuola primaria, cioè "le elementari", dove il gap gender illustra un 94.6%: su 318.443 insegnanti che lavorano negli istituti scolastici delle primarie d'Italia, ben 301.181 sono solo donne. Anche alle "medie", ovvero nella scuola secondaria di primo grado, il dato è nettamente sproporzionato a favore delle lavoratrici donne: 166.559 su 218.098, la cui percentuale è del 76.4%. E persino nei licei italiani, ovvero nella scuola secondaria di secondo grado, gli uomini insegnanti sono occupati per una stretta minoranza: su 332.780 docenti, 220.137 sono professoresse (66.2%). Anche tra i dirigenti scolastici, sempre secondo i dati registrati dal Ministero, i presidi sono in realtà: le presidi, ovvero la maggioranza dei lavoratori in tale ruolo apicale, sono quasi tutte donne. Più o meno il 70% (5.100 su 7.400).