Il pagellone di MOW sui leader politici. Meloni da 10, Di Maio da 1 e tante altre sorprese

Silvio Berlusconi 8: immortale. Domenica mattina diceva che la Meloni gli faceva paura e che voleva superare Salvini. Risate di tutti. Non ci è riuscito per poco più di mezzo punto percentuale. Forza Italia non esiste più, ma lui da solo, con la forza del suo consenso personale e una campagna elettorale risibile (ma diventando comunque icona, persino su TikTok) porta a casa l'8 per cento e rende ancora più disastroso e ridicolo il risultato di Matteo Salvini (l'Italia è quel paese in cui quest'ultimo prende la metà dei voti del 2018 e fallisce miseramente, Conte ottiene lo stesso risultato ed è un campione). Chi l'avrebbe mai detto che un giorno lo avremmo visto come unico realistico argine a una deriva autoritaria e antidemocratica. Da zio matto a nonno saggio (ma sempre sporcaccione) in un paese da operetta come il nostro, una democrazia a responsabilità limitata, il passo è breve. Tik Tok Tak.

Carlo Calenda e Matteo Renzi 7: noti come i perculatori di Enrico Letta - uno lo bacia e poi lo tradisce, l'altro gli dice stai sereno e poi lo pugnala alle spalle (Enrì, non saresti neanche malaccio, ma Fantozzi in confronto a te è uno rispettato e fortunato - portano a casa poco più della somma dei fattori e nel paese in cui le alleanze a freddo vanno malissimo non è poco. Ma ruba tutto al PD, come già successo in passato a Monti. Tutti nelle analisi si disperano per la mancata alleanza con Letta, pochi notano che con loro il centrodestra governerebbe con la maggioranza assoluta pure in caso di modifica della Costituzione (e sul presidenzialismo c'è da giurare che succederà). E i due, lo sappiamo bene al di là delle ipocrisie di facciata, sono di destra. In doppiopetto, per carità, ma siamo sicuri che un braccio non lo tenderanno verso Meloni e soci? E sappiamo quanto Giorgia sia sensibile alle braccia tese.