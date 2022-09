Giampiero Mughini, il commentatore per antonomasia (di calcio, di costume, di politica). Scrittore, opinionista, istrione, colto, risponde al telefono immediatamente, è estremamente cortese, accenna una risata. Lo chiamiamo per commentare i risultati delle elezioni politiche, che hanno visto Giorgia Meloni trionfare, come leader di Fratelli d’Italia e come candidata premier per il centrodestra, a fronte di un centrosinistra totalmente sconfitto e un Movimento 5 Stelle sorprendente. Ma la fiducia verso un governo duraturo è scarsa, così come la possibilità che la sinistra possa ripartire da Giuseppe Conte, ci conferma Mughini.

Cosa pensa del risultato di Giorgia Meloni?

Era largamente previsto. Ci sono momenti in cui a qualcuno arride la vittoria. In questo momento a lei non poteva che arridere la vittoria. Il punto fondamentale è cosa se ne farà di questa vittoria.

Si potrebbe dire che abbia vinto quasi da sola.

Comunque i suoi alleati, seppur zoppi, le sono numericamente necessari per accedere alla guida del Paese, ammesso che abbia voglia di misurarsi con la gestione di un Paese a pezzi in questo momento, da sola e con grande responsabilità.

Non è un buon momento per governare?

Non lo augurerei a nessuno oggi. Perché non si tratta di distribuire fiori e cioccolatini, gelati alla vaniglia. Ce solo da conteggiare delle pene.

Crede che la sconfitta del PD abbia delle cause profonde?

Ha varie cause caro amico. Per prima cosa la storia della cosiddetta sinistra per come l’abbiamo sempre conosciuta, appartiene al secolo passato. Non solo non esiste più il Partito Comunista, ma non esiste più la conformazione di una società che guarda a quella sinistra. In Lombardia, che è stata la Stalingrado di Italia (dove la sinistra stravinceva), stavolta ha vinto la destra. Il povero PD dovrà attingere da forze nuove e da una nuova creatività.