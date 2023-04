Il ponte sullo Stretto è fondamentale per l’Italia? Ecco perché forse non si farà mai

Il ponte spaventa l’Italia e l’Europa. Spaventa l’Italia, perché non sia mai che un’opera vitale per la connettività, i commerci e lo sviluppo di una delle sue piattaforme più importanti parta senza venire sommersa dalla solita ridda di pregiudizi e voci malevole. Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni hanno finora promosso un’agenda di ordinaria amministrazione, relegando il “patriottismo” alle questioni identitarie. Quasi per non voler sbagliare, quasi per non voler osare troppo. La Lega di Matteo Salvini è combattuta tra la spinta a un’azione di governo che vede il Carroccio protagonista su molti fronti e un vento del Nord che storce il naso di fronte alla faraonica opera.

Ma anche Bruxelles, nonostante le parole al miele della Commissione, si potrebbe sospettare pensi, in fin dei conti, che non discutere del ponte risparmierebbe una gran rogna. Sarebbe uno schiaffo per i trinarciuti funzionari belgi, olandesi, tedeschi e scandinavi dover ammettere che sì, messo nero su bianco il ponte sullo Stretto e il finanziamento europeo alle “cicale” italiane rientrerebbe nei progetti strategici. Il Corridioio Ten-T (Transeuropean Network of Transportation) Scandinavia-Mediterraneo va dalla Svezia e la Danimarca fino alla Sicilia. Implica necessariamente la presenza del Ponte che non c’è. Costringe l’Europa a guardare alla sponda Sud. A pensare l’Italia non solo come alla porta dei migranti o alla base del populismo, ma a un partner fondamentale.