Feltri scatenato su benzina, ambientalisti, Sala a 30 km/h e ponte sullo Stretto

Poi è stata la volta di un altro, tradizionale bersaglio delle sparate feltriane: gli ambientalisti, in questo caso i giovani di Ultima Generazione che organizzano i blocchi del traffico: “Ultima Generazione? Se ne trovo uno sdraiato, faccio finta di non vederlo e procedo con la macchina. Accidenti, non ho visto questo ragazzo che protesta per il clima! A me del clima non me ne frega niente. D’inverno fa freddo e d’estate un caldo boia”. E a proposito di automobili, Feltri si dice “contento” che “la benzina costi cara”: “I poveri non rompano i c… con le loro utilitarie. Sono anni 20 anni che non faccio benzina, non so quanto costa e non me ne frega nulla”.