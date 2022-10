E poi, perdonatemi se insisto, il fatto che Meloni appartenga al genere femminile non è mica cosa di poco conto. A mio avviso, la sua vittoria è una rivincita per l’intera categoria. Finalmente una donna è riuscita ad emergere e a imporsi in un ambiente prettamente maschile, quello politico, conquistando i cuori di milioni di cittadini e il rispetto, oltre che l’invidia, dei colleghi uomini. Il suo successo è un riscatto per tutte le ragazze, dalla casalinga alla disoccupata, dalla manager alla fotomodella, dalla studentessa alla docente, dalla domestica all’imprenditrice. Ognuna di loro adesso sa che nessuna via o chance nella vita le potrà mai essere preclusa da noi uomini che con arroganza ed egoismo abbiamo per troppo tempo monopolizzato interi settori, primo tra tutti proprio quello istituzionale. Ognuna di loro sappia che può essere ciò che vuole nella sua esistenza, anche presidente della Repubblica, non solamente presidente del Consiglio.

La verità è che voi, care signore, siete più avanti di noi e per millenni vi abbiamo messo i bastoni tra le ruote o segregate in casa per un semplice motivo: i più sciocchi di noi temono la vostra indiscussa e indiscutibile superiorità.

Auguri, Giorgia, da chi dal principio ha creduto in te.