Il Ponte sullo Stretto sta funzionando benissimo

Leggo che tre persone risultano indagate nell'ambito dell'iter del Ponte sullo Stretto. Si parla di presunti tentativi di influenzare verifiche e controlli sul progetto. La magistratura farà il suo lavoro e stabilirà chi ha ragione e chi ha torto. Ma la notizia vera è un'altra.

La notizia vera è che il Ponte sullo Stretto sta funzionando perfettamente. Anzi, direi che funziona meglio di qualsiasi altro ponte mai costruito nella storia dell'umanità. Perché noi continuiamo a commettere l'errore di pensare che il Ponte sullo Stretto sia un ponte. Non lo è. Il Ponte sullo Stretto è una forma filosofica. Una categoria dello spirito. Un ente metafisico. Platone aveva il mondo delle idee. Noi abbiamo il Ponte sullo Stretto. Esso non deve necessariamente essere costruito. Deve essere pensato. Un ponte vero collega due sponde. Il Ponte sullo Stretto collega assessorati, studi legali, società di consulenza, commissioni tecniche, uffici stampa, studi di fattibilità, contro studi di fattibilità, conferenze, convegni, rendering tridimensionali e tavoli istituzionali. Un ponte normale genera traffico. Il Ponte sullo Stretto genera documentazione. Da sessant'anni produce faldoni, analisi, dibattiti, incarichi, osservazioni, integrazioni, verifiche, relazioni e revisioni delle relazioni. Produce perfino le critiche a sé stesso. È un organismo autosufficiente.