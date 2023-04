Il presidente del movimento di Di Battista ha 25 anni e un nemico: “I moderati. Noi vera novità, altro che la Schlein”

Nel programma-base si leggono punti già noti, altri meno, e che mescolati assieme ripropongono l’antico principio di fondo del grillismo delle origini: andare oltre la destra e la sinistra. Mi riferisco per esempio alla “socializzazione delle imprese” e al “diritto a non emigrare”. È ancora quella, la spinta fondamentale?

Non è un programma, è un punto di partenza di idee. Se viene chiamato programma poi si dice che abbiamo fatto un partito. E invece no, è un’associazione culturale. Sul merito da te sollevato, io non mi sento né di destra né di sinistra, come immagino anche Alessandro. Ma non lo dico come posizionamento politico, ma proprio come questione ideologica, come forma mentis. Noi analizzeremo e approfondiremo con persone esperte un argomento, e su questa base elaboreremo una posizione che andremo a divulgare.

La descrizione che mi hai fatto è, sostanzialmente, di un think thank, ma con in più l’attivismo, visto che da maggio nasceranno le cellule locali. Da ex responsabile locale del M5S, pensa che al tuo ex movimento sia mancato in passato soprattutto un pensiero strutturato?

Deve immaginarsela, anche proprio come struttura associativa, come un luogo di sviluppo del pensiero. Tendenzialmente, quando si parla con un politico, gli si chiede tot cose, e lui risponde a tutto con frasi pre-impostate. Noi, non dovendo creare consenso per presentarci alle elezioni, possiamo dedicarci a costruire quei temi per dare risposte realmente esaustive. Quelle proposte che lei ha letto sono frutto di anni di riflessioni, non è una roba nata ieri. Quanto al M5S, non credo che fosse una questione di pensiero strutturato, perché era una forza politica nuova, serve sempre il tempo necessario per strutturarsi anche a questo livello. Ma sicuramente ci sono stati dei problemi organizzativi e alcune scelte politiche che non ho condiviso. Ma ora è tempo di guardare avanti.

A proposito di novità. Elly Schlein, la nuova segretaria del Pd, è indubbiamente una novità nella politica italiana. Autentica o falsa?

Posso risponderle che non mi convince.

Quindi non è una vera novità?

Per me, no.