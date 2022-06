Solo beghe di potere: a questo è ridotto il Movimento 5 Stelle secondo Enrica Sabatini, socia della piattaforma Rousseau e compagna di Davide Casaleggio. Voce di punta del mondo ex grillino che si rifà a Casaleggio senior, lo zazzeruto e genialoide Gianroberto cofondatore assieme a Beppe Grillo della prima realtà politica italiana che deve il suo successo all’uso politico di internet (su cosa resta di quegli anni pioneristici ci ha scritto anche un libro, titolo: “Lady Rousseau”, Piemme), la Sabatini dà per morto il MoVimento, nonostante sia dato ancora al 10% o poco meno. Per fare un paragone la Lega, che era crollata al 4%, con Matteo Salvini negli anni scorsi è riuscita a schizzare a più del 30%. “No, non ci sono altri esempi di forze politiche che perdono l’80% di consensi e si rialzano – ribatte lei - La differenza è che mentre i partiti, come la Lega o il Pd, riescono a gestire fluttuazioni anche notevoli avendo una struttura solida, il M5S non ha una struttura di quel tipo, basandosi invece sull’idea che il cittadino possa esprimersi direttamente, entrando nelle istituzioni attraverso dei ‘dipendenti’ di cui il cittadino restava il datore di lavoro. Ma ora anche questo modello è superato”.

Con Rousseau state pensando a qualcosa di nuovo oltre il M5S?

Viviamo nella platform society, dove l’eccesso di informazioni e di stimoli scoraggia l’adesione a una singola forza. La gente non si affeziona più a una proposta definita, com’è quella di un partito o di un movimento, anche per la sfiducia maturata dall’esperienza deludente verso le persone che hanno incarnato l’idea originaria dei 5 Stelle. Si appassiona piuttosto a singoli temi, come la raccolta firme per un referendum. Il futuro vedrà una forte pressione sociale dal basso che, grazie a strumenti di partecipazione diretta, agirà restando fuori dalle istituzioni, senza dover sottostarne alle regole.

Sta parlando del progetto “Camelot” annunciato l’anno scorso da Davide Casaleggio?

Camelot è una realtà professionale per costruire la partecipazione in altri contesti. Ma ci stiamo ancora lavorando.

Ma i contesti quali potrebbero essere? Forze politiche già esistenti? Associazioni, comitati, privati?

Potrebbero essere vari. Pensi al mondo del calcio, dove la disaffezione dei tifosi va gestita cercandone un maggior coinvolgimento. Ma anche la musica, le associazioni culturali, le università. Noi forniremo un metodo. Ma siamo ancora in uno stadio di ricerca.

Il Manifesto ControVento, però, sembra prospettare la creazione di un soggetto nuovo, una sorta di Movimento aggiornato (“uno non vale l’altro”, si legge tra i punti), magari in vista delle politiche nel 2023.

Molti ci hanno chiesto di poter ispirarsi a ControVento visto che manca un anno alle elezioni, ma anche qui siamo in una fase ancora ideale, di studio.