Le grandi aziende - le società private ma anche quelle controllate dallo Stato - coincidono con la prima leva a disposizione della leadership comunista. È questo il primo livello da prendere in considerazione se vogliamo analizzare il funzionamento dell’economia cinese. Gruppi e conglomerati come Dalian Wanda Group (fatturato di circa 40 miliardi di euro), attivo tra l’altro nell’immobiliare, turismo e intrattenimento, Lenovo Group Ltd (41,66 miliardi), attiva nel settore dell’elettronica e degli elettrodomestici e Suning Commerce Group (47,04 miliardi), catena di negozi di elettronica ed elettrodomestici, il terzo più grande sito di e-commerce cinese, nonché proprietaria dell’Inter, hanno consentito alla Cina di macinare utili all’estero e accrescere il proprio soft power. Arriviamo quindi al secondo livello d’analisi, costituito dalle piccole e medie imprese gestite da semplici cittadini cinesi. Il fenomeno è visibile praticamente ovunque. Nel 2019, prima dello tsunami Covid, secondo i dati della Camera di Commercio di Milano in Italia erano attivi 50.797 imprenditori cinesi. In base ai numeri raccolti su dati del Registro imprese, quasi 20mila imprenditori cinesi erano attivi nel commercio, 17 mila nel manifatturiero (principalmente in Toscana), oltre 7mila nell'alloggio e ristorazione (la Lombardia risulta prima per presenza di ristoratori e baristi cinesi) e più di 4mila nei servizi alla persona. Girano tante indiscrezioni sul conto di questi lavoratori infaticabili. Ad esempio, per quale motivo un cittadino cinese che nella sua vita non ha mai avuto esperienze nella ristorazione decide comunque di acquistare un bar o un ristorante e avviare questo business? Semplice: la volontà di fare soldi in tempi brevi. Anche perché aprire un negozio o un bar richiede un’esperienza tutto sommato limitata, o al massimo capacità da affinare al momento. L’imperativo, per l’imprenditore cinese, il più delle volte supportato dall’intera famiglia, è generare reddito stando aperto il più possibile. Poco importa se i ricavi sono bassi, perché lo standard di riferimento non è l’Italia ma la Cina. Dopo aver tirato la cinghia qualche anno, e aver messo da parte un discreto gruzzoletto frutto di sudore e sacrifici, il nostro imprenditore tornerà silenziosamente da dove è arrivato. Per aprire qui una nuova attività. Magari diversa da quella gestita in Italia fino a pochi mesi prima.