La scelta di riaprire il caso Orlandi è arrivata a pochi giorni dalla morte di Benedetto XVI. Il tempismo non è sospetto?

Ti dico in tutta franchezza che l’ho pensato, anche se sono poco incline a questo genere di dietrologie. Effettivamente, però, la posizione di Papa Francesco, come sottolineano alcuni vaticanisti, si è leggermente indebolita con questa vicenda della morte di Papa Benedetto XVI e sicuramente ha parecchie persone avverse dentro le mura vaticane. Quindi potrebbe anche essere che lui abbia optato per un’operazione di trasparenza. La famiglia di Emanuela accusa da tempo il Vaticano di non aver dato accesso a certi documenti e mi sembra che la scelta di riaprire il caso voglia rispondere a questo. Ma non credo molto nella volontà di arrivare alla verità, semplicemente perché la verità non si saprà mai.

Potremmo quasi definirla una scelta politica per risollevare le sorti dell’attuale papato?

Non è che il Pontificato sia in crisi, per carità. Ma non riesco a immaginare altro. Di elementi nuovi non ce ne sono. Anzi, forse non ce ne sono mai stati. Tutto quello che è emerso in questi quarant’anni è fuffa. E anche questa inchiesta sarà fuffa. Sono pronto a mettere la mano sul fuoco e giocarmi la pensione. Questa riapertura non porterà a niente.

Non è comunque un passo in più rispetto agli sviluppi fermi al 2015?

Tutto quello che si muove verso una verità ha un senso e mi fa piacere soprattutto per Pietro Orlandi che potrebbe togliersi dei dubbi. Ma tutto qua.

Da quanto è emerso in questi anni si può parlare di un collegamento tra la vicenda di Emanuela Orlandi e Benedetto XVI?

Assolutamente no, non ci credo proprio. Che poi nel Vaticano ci sia proprio una formazione culturale che porta a tenere le cose nascoste, sì. Ma che Ratzinger fosse a conoscenza di chissà quali misteri, no. Io vedo la vicenda di Emanuela Orlandi come molto più semplice.

Cioè?

Una storia di pedofilia. Credo più alla versione di Gabriele Amorth su una specie di cricca di pedofili in Vaticano che però non era appoggiate al Papa o a chissà chi. Inoltre credo che sia morta subito. Non credo proprio che Emanuela sia rimasta viva per più di qualche giorno.