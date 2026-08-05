Infarto, suicidio o cosa? Il figlio di Peppe o’ Padrino trovato morto in carcere (aveva iniziato a collaborare)

L’Ansa riporta che Costantino Russo è morto d’infarto, mentre FanPage racconta che si è trattato di suicidio. L’unica certezza, per ora, è che Costantino Russo, 39 anni, figlio del boss dei Casalesi “Peppe o’ padrino”, aveva iniziato da pochissimo a collaborare con la giustizia. E ieri sera l’hanno trovato morto in carcere. Trentanove anni, spalle grosse e il cognome pesante di chi ha passato la vita a fare il boss. Costantino, dicono, era il reggente designato della fazione Russo-Schiavone, l'uomo a cui avevano dato in mano le chiavi degli affari mentre il padre Giuseppe, l'inossidabile “Peppe ’o Padrino”, sta rinchiuso al 41-bis dal 2004 e gli zii Massimo, Francesco e Corrado finivano a fare numero nelle carceri di mezza Italia, schiacciati dall'ombra storica di Francesco Schiavone Sandokan. Lo avevano prelevato a luglio con un'operazione coordinata dal procuratore Nicola Gratteri e dal pm Michele Del Prete. Blitz incrociato di Dia e Guardia di Finanza per mettere i sigilli su un impero che non spara più. Ma incassa ovunque: quattordici società sequestrate, due milioni di valore, una mappa di interessi spalmata tra Castel Volturno, Aversa, Casal di Principe e Napoli. Bar Miramare, Chalet del Mare, Conca Beach, la Scimmietta Bis, la discoteca Area 51 trasformata in centrale delle scommesse clandestine e spaccio di cocaina e erba. E poi negozi di abbigliamento, centri estetici, quote del Nereo Club, mazzette di contanti chiuse nei cassetti e orologi d'oro da esibire. La versione 2.0 dei Casalesi: meno mitragliette sotto il cappotto, più stabilimenti balneari e slot per ripulire la cassa.