5 agosto 2026

Infarto, suicidio o cosa? Il figlio di Peppe o’ Padrino trovato morto in carcere (aveva iniziato a collaborare)

5 agosto 2026

Mistero a Secondigliano: il 39enne Costantino Russo, erede della fazione dei Casalesi, trovato senza vita nella “ala degli infami” (così la chiamano i camorristi) pochi giorni dopo l'avvio della collaborazione con la DDA. Ma già solo nel dare la notizia c’è tanto che non torna…

Foto: Grok

Infarto, suicidio o cosa? Il figlio di Peppe o&rsquo; Padrino trovato morto in carcere (aveva iniziato a collaborare)

L’Ansa riporta che Costantino Russo è morto d’infarto, mentre FanPage racconta che si è trattato di suicidio. L’unica certezza, per ora, è che Costantino Russo, 39 anni, figlio del boss dei Casalesi “Peppe o’ padrino”, aveva iniziato da pochissimo a collaborare con la giustizia. E ieri sera l’hanno trovato morto in carcere. Trentanove anni, spalle grosse e il cognome pesante di chi ha passato la vita a fare il boss. Costantino, dicono, era il reggente designato della fazione Russo-Schiavone, l'uomo a cui avevano dato in mano le chiavi degli affari mentre il padre Giuseppe, l'inossidabile “Peppe ’o Padrino”, sta rinchiuso al 41-bis dal 2004 e gli zii Massimo, Francesco e Corrado finivano a fare numero nelle carceri di mezza Italia, schiacciati dall'ombra storica di Francesco Schiavone Sandokan. Lo avevano prelevato a luglio con un'operazione coordinata dal procuratore Nicola Gratteri e dal pm Michele Del Prete. Blitz incrociato di Dia e Guardia di Finanza per mettere i sigilli su un impero che non spara più. Ma incassa ovunque: quattordici società sequestrate, due milioni di valore, una mappa di interessi spalmata tra Castel Volturno, Aversa, Casal di Principe e Napoli. Bar Miramare, Chalet del Mare, Conca Beach, la Scimmietta Bis, la discoteca Area 51 trasformata in centrale delle scommesse clandestine e spaccio di cocaina e erba. E poi negozi di abbigliamento, centri estetici, quote del Nereo Club, mazzette di contanti chiuse nei cassetti e orologi d'oro da esibire. La versione 2.0 dei Casalesi: meno mitragliette sotto il cappotto, più stabilimenti balneari e slot per ripulire la cassa.

Casa circondariale di Secondigliano Ansa
Casa circondariale di Secondigliano Foto Ansa

Tutto perfetto. Fino a che non è arrivato lo Stato. O, forse è meglio dirla così, fino a che non sono venute meno le protezioni dello Stato. Finito in cella a Secondigliano, Costantino capisce che la baracca sta crollando e fa quello che a Casale nessuno perdona: si siede davanti ai magistrati della DDA. Una scelta condivisa con la moglie e i figli, preludio a verbali pronti a smontare le nuove gerarchie, le complicità sul litorale domitio, i canali di finanziamento e le direttive che dai bracci di rigore arrivavano all'esterno. Lo mettono nell'area riservata ai collaboratori. Da solo in cella. Quella in cui ieri l’hanno trovato morto.

https://www.youtube.com/watch?v=_Iq-3VyRFzM

Pochi minuti dopo, appena la notizia è uscita dal carcere, è scattata la commedia delle campane stonate. L’Ansa spara il lancio dell'infarto fulminante, il malore improvviso che stronca il 39enne in cuccetta. FanPage dice altro: si è impiccato, è suicidio. Corde non ne sono state trovate. Probabilmente ha ragione l’Ansa e il gesto volontario c’entra niente. Ma la Dda apre comunque un fascicolo di corsa per capire cosa sia successo davvero. La certezza, per adesso, è una sola e è la solita favola triste senza lieto fine: c’era un uomo di trentanove anni in una cella d'isolamento che aveva spalancato la bocca sugli affari sporchi della camorra casertana e che da quella è uscito morto. Se è così che ha voluto il destino si capirà, se, invece, è così che ha voluto qualcun altro, sarà doveroso capirlo subito e l'unico modo è non farsi prendere in giro.

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