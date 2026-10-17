iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max sono un flop? Apple ha già tagliato gli ordini per colpa di una “domanda debole”. E spuntano i dubbi sull'iPhone pieghevole: vale davvero 2mila dollari?

Andiamo con ordine. Secondo quanto riportato da Nikkei Asia, Apple avrebbe chiesto ad alcuni fornitori di ridurre gli ordini di componenti per ottobre di una percentuale compresa tra il 15% e il 20% rispetto alle richieste iniziali. La decisione sarebbe legata a una domanda inferiore alle attese per iPhone 18 Pro e Pro Max. I loro prezzi? Le consegne dei due modelli partono rispettivamente da 1.199 e 1.299 dollari negli Stati Uniti, con un aumento di 100 dollari rispetto alla generazione precedente. Un altro elemento da considerare è però anche il calendario di lancio: quest'anno Apple ha dato priorità ai modelli premium, rinviando iPhone 18 standard e la nuova generazione di iPhone Air alla primavera del 2027. Questo potrebbe contribuire, almeno in parte, a spiegare volumi iniziali meno sostenuti rispetto agli anni in cui l'intera gamma arrivava contemporaneamente. Secondo gli analisti di UBS, inoltre, i tempi di attesa per ricevere i nuovi Pro si stanno accorciando in oltre 30 mercati: un altro segnale da monitorare, soprattutto dopo gli aumenti di prezzo. Apple non ha intanto commentato le indiscrezioni né è ancora chiaro se gli aggiustamenti proseguiranno a novembre. Il dato in sé non basta per parlare di un flop, ma suggerisce che anche il colosso californiano non sia immune alla maggiore sensibilità dei consumatori ai prezzi.