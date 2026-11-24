Nel Diario di Francesco si racconta che il Papa avrebbe incontrato il Diavolo fisicamente tre volte: “Ho scoperto che il demonio si era aggirato sfacciatamente, con astuzia. E mi sono ricordato di tre episodi certi in cui non dubito che si sia presentato fisicamente”. E poi ancora: “Al mio ritorno dal viaggio in Cile, pochi giorni dopo il mio arrivo a Roma, durante un incontro, lo vidi e sentii la sua voce, trionfante, padrona di tutto: ‘Ora ho ottenuto tutto ciò che volevo…’ Il Signore mi ha dato l’opportunità di lasciare quell’incontro e così sono stato liberato”. Quindi tutto a posto tuttavia così non era perché poi aggiunge alla data del 21 gennaio 2021:

“Ma c’è qualcosa che è rimasto, come un’impronta” e qui inizia una crisi spirituale, un “inverno dell’anima” che si risolve solo nel giorno di Natale del 2022. Il Cardinale Fernández ha gioco facile a interpretare gli eventi perché non ha contradditorio (il Papa era d’accordo sulla pubblicazione?) e Cazzullo non ci pensa proprio a fare domande non difficili ma anche che fossero di divertito ricordo delle ebrezze giovanili non proprio spirituali dell’alto prelato.

E quindi Fernández ci spiega che la tentazione del Papa, potremmo dire anche l’“Ultima tentazione di Papa Francesco” citando il libro “L’ultima tentazione di Cristo” dello scrittore greco Nikos Kazantzakis e il bellissimo omonimo film di Martin Scorsese, sarebbe stata, in verità piuttosto banalmente, il Potere, quello con la “P” maiuscola. Il Potere avvelenato da una sorta di “paganesimo delle emozioni” che rivela il grande cruccio del Papa argentino e cioè quello di aver potuto maltrattare gli altri: “Vi las puertas del inferno, la seducción pagana con todas sus fuerzas”.