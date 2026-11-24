È uscita sul Corriere della Sera una intervista al Cardinal Víctor Manuel Fernández, noto per aver pubblicato in gioventù dei libri libertini dai titoli particolarmente suggestivi di cui mi sono occupato poco tempo fa su Mow.
Ora che si avvicina Natale, le inesorabili leggi del mercato esigono il loro tributo e così Aldo Cazzullo fa una intervista al Cardinale sparando il Diavolo in prima pagina, proprio nel giorno della pubblicazione del “Diario Personale di Papa Francesco”, edito dalla Libreria Editrice Vaticana.
Cazzullo ha i “brividi” per via della presenza del Diavolo e questo almeno compensa l’inverno inopinatamente mite; brividi, tra l’altro, che hanno portato il Cardinale a sbagliare la traduzione dal latino di un verso caro al Papa dell’Eneide di Virgilio: “sunt lacrimae rerum”, tradotto non letteralmente con “ci sono lacrime nelle cose” invece di “ci sono lacrime delle cose”. Genitivo Eminenza, non ablativo!
Nel Diario di Francesco si racconta che il Papa avrebbe incontrato il Diavolo fisicamente tre volte: “Ho scoperto che il demonio si era aggirato sfacciatamente, con astuzia. E mi sono ricordato di tre episodi certi in cui non dubito che si sia presentato fisicamente”. E poi ancora: “Al mio ritorno dal viaggio in Cile, pochi giorni dopo il mio arrivo a Roma, durante un incontro, lo vidi e sentii la sua voce, trionfante, padrona di tutto: ‘Ora ho ottenuto tutto ciò che volevo…’ Il Signore mi ha dato l’opportunità di lasciare quell’incontro e così sono stato liberato”. Quindi tutto a posto tuttavia così non era perché poi aggiunge alla data del 21 gennaio 2021:
“Ma c’è qualcosa che è rimasto, come un’impronta” e qui inizia una crisi spirituale, un “inverno dell’anima” che si risolve solo nel giorno di Natale del 2022. Il Cardinale Fernández ha gioco facile a interpretare gli eventi perché non ha contradditorio (il Papa era d’accordo sulla pubblicazione?) e Cazzullo non ci pensa proprio a fare domande non difficili ma anche che fossero di divertito ricordo delle ebrezze giovanili non proprio spirituali dell’alto prelato.
E quindi Fernández ci spiega che la tentazione del Papa, potremmo dire anche l’“Ultima tentazione di Papa Francesco” citando il libro “L’ultima tentazione di Cristo” dello scrittore greco Nikos Kazantzakis e il bellissimo omonimo film di Martin Scorsese, sarebbe stata, in verità piuttosto banalmente, il Potere, quello con la “P” maiuscola. Il Potere avvelenato da una sorta di “paganesimo delle emozioni” che rivela il grande cruccio del Papa argentino e cioè quello di aver potuto maltrattare gli altri: “Vi las puertas del inferno, la seducción pagana con todas sus fuerzas”.
E quindi il Cardinale ci spiega con dovizia di particolari che Francesco si definisce “Jorge arrogante, autosufficiente, cinico e bugiardo su sé stesso...”, ma di questo il Secolo, cioè il Mondo, se ne era accorto da solo assistendo in diretta agli scatti d’ira poco consoni ad un Pontefice di Santa Romana Chiesa, come quando il 31 dicembre 2019, in Piazza san Pietro, Papa Francesco, dopo aver recitato il Te Deum, strattonò violentemente una pellegrina cinese. Ma non fu l’unica volta. Nel periodo 2015-2018 si rese clamorosamente esecutore di sonore tirate d’orecchie ai fedeli troppo invadenti in diverse udienze. A Loreto, nel 2019, Francesco rifiutò di farsi baciare dai fedeli l’anello del Pescatore, simbolo della solennità dell’eredità spirituale dall’apostolo Pietro, che faceva appunto, il pescatore prima di pesci e poi di uomini.
Francesco fu però anche un uomo di contraddizioni: a gesti impulsivi -a volte- riusciva anche a far seguire gesti dolci e -ad esempio- si scusò con la cinese e la ricevette privatamente in seguito. Ma torniamo al libro. A parte l’inopportuna figura di Fernández, questo Diario reso disponibile nelle librerie ad un mese esatto dalla vigilia del Natale, sembra una scaltra operazione commerciale e nell’articolo su Mow, che ho citato, riporto dettagliatamente tutte le polemiche molto umane che lo hanno già accompagnato.
Papa Francesco è stato un Papa “difficile” per molti versi, un Papa che era attratto dal Potere terreno molto di più di quello che avrebbe dovuto. Un Papa controverso, “peronista”, che non ha mai dato una linea precisa ai suoi fedeli come nel caso dell’omosessualità e dei preti sposati nella Chiesa Cattolica. Più che guidare il suo gregge lo ha confuso con ripetute intemerate aperture e altrettanto clamorose smentite. Un Papa poco umile che ha voluto assumere l’impegnativo nome del poverello di Assisi pur provenendo, per primo, dall’ordine più nobile della Chiesa e cioè i Gesuiti che hanno fatto del loro impegno, anche politico, la loro cifra distintiva ed assolutamente caratterizzante.
Da una prospettiva più conservatrice potremmo anche dire che questa pubblicazione, dal punto di vista della ortodossia cattolica, almeno un merito ce l’ha, e cioè mette al centro del suo discorso il mistero, il mito la sacralità e che si riflette -seppur tardivamente- anche sulla figura di Francesco. Il Papa, infatti, deve parlare di Dio non del Calcio.
La progressiva secolarizzazione delle Istituzioni ecclesiastiche semina dubbi tra i fedeli. Preti culturisti e suore canterine spopolano sui social ma minano dall’interno l’autorevolezza di “Santa Romana Chiesa” in un pericolosissimo miscuglio di sacro e profano all’origine del quale non fu estraneo proprio Papa Francesco con la sua linea debole e ondivaga.