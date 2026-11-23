Il servizio ricostruisce i rapporti tra l'imprenditore Martin Avaro, ex militante di Forza Nuova oggi vicino a Fratelli d'Italia, e la gara da 3 milioni di euro bandita da Ismea, ente pubblico vigilato dal Ministero dell'Agricoltura, per organizzare eventi di promozione del made in Italy. La gara, il cui bando è firmato dal direttore generale Sergio Marchi, già capo della segreteria tecnica del ministro Lollobrigida, è stata vinta nel 2025 da un raggruppamento di imprese formato da Mirus, Italica Solution (la società di Avaro, che cura gli eventi di FdI, Atreju compreso) e Mammut, specializzata in allestimenti e palchi. Il mandatario è la Mirus di Michele Russo, agenzia di comunicazione che ha realizzato il restyling del logo di FdI e curato le campagne di Marco Marsilio. E Report ha messo in fila le vicinanze politiche dei protagonisti: il presidente di Ismea, Livio Proietti, avvocato di Tivoli come il ministro, ex segretario provinciale del Msi e tra i fondatori della Destra di Storace, nominato da Lollobrigida commissario nel 2023 e poi presidente; e la commissione aggiudicatrice dell'appalto, presieduta da Antonio Martinoli, candidato alle Politiche del 2013 proprio con la Destra di Storace. Secondo Report il raggruppamento ha prevalso grazie alla valutazione tecnica, mentre l'offerta economica più conveniente era quella della concorrente AB Comunicazioni.

Insomma, tutta una filiera di amicizie e vicinanze politiche attorno a soldi pubblici: è questo che Lollobrigida dovrebbe spiegare. Invece si trincera dietro Lavitola. È la lunga coda dei danni che Sigfrido Ranucci ha fatto a Report, e a una credibilità costruita negli anni ma distrutta in un'estate in cui tutto è stato gestito nel peggiore dei modi.