La Germania assume il controllo delle raffinerie russe Rosneft: come reagirà Putin?

Le autorità di Berlino hanno annunciato che assumeranno il controllo del gigante petrolifero russo Rosneft in Germania, a capo di molte raffinerie. Ad annunciarlo il ministero dell'Economia tedesco, che ha spiegato come la Rosneft Deutschland GmbH verrà posta sotto amministrazione fiduciaria: “Rosneft Germany rappresenta circa il 12% della capacità di lavorazione del petrolio della Germania, il che la rende una delle più grandi società di lavorazione del petrolio in Germania. La prosecuzione delle attività commerciali delle raffinerie interessate era in pericolo a causa della proprietà delle società”. L'acquisizione potrebbe scatenare eventuali ritorsioni da parte di Vladimir Putin.