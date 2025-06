LA MAFIA FOR DUMMIES? Le bombe di Gaspare Mutolo da Fedez a Pulp podcast: Berlusconi? “Dovevo rapirlo”. Forza Italia? “Abbiamo investito miliardi”. Omicidi? "Ne ho compiuti 29". E su massoneria e partiti politici…

La stagione di Pulp podcast volge al termine, ma Fedez e Marra sembrano voler chiudere col botto. Gaspare Mutolo, nato a Palermo nel 1940, è un ex mafioso siciliano diventato collaboratore di giustizia. Legato a Cosa Nostra sin da giovane, fu affiliato al clan di Rosario Riccobono e poi a quello di Totò Riina. Arrestato più volte, nel 1992 decise di pentirsi, fornendo testimonianze indispensabili su politica, mafia e rapporti tra Stato e criminalità organizzata. Le sue rivelazioni furono fondamentali per il lavoro di Giovanni Falcone, e oggi vive sotto protezione. Molto di quello che sappiamo sulla mafia siciliana arriva da lui, e anche nella puntata di Pulp, come prevedibile, il contenuto è pesante. L’inizio della collaborazione con Riina? In carcere: “Io mi affeziono maledettamente a questa persona, tanto che un giorno mentre siamo al passeggio c'è una persona alta due volte Riina. Li sento che stanno litigando, però Riina non era uno che si sapeva bisticciare con le mani, e cosa succede che Rina diventa rosso come una paparedda (In siciliano, paperella, o ragazza che arrossisce per il corteggiamento). Dopo 10 minuti che si erano calmati, io chiamo questo uomo, facendo finta di doverci parlare. Allora ero giovane, avevo 27 anni, e ci do una testata nel naso e alcuni schiaffi. Subito le guardie danno l'allarme, mi chiamano e mi portano in cella. Quando io ritorno, dopo 12 giorni, nella cella con Rina Rina è tutto diverso”. Quanti omicidi ha compiuto nella sua vita, Gaspare Mutolo? “L’ultimo l’ho fatto nell’82, ma la maggior parte li ho fatti negli anni 70, perchè si doveva uccidere la vecchia mafia per fare spazio a quella nuova. Poi, magari io non mi so spiegare quando parlo di mafia cattiva e mafia buona, però una volta dovevamo uccidere un uomo, e gli avevamo detto: senti, se vuoi salvare la tua famiglia, vieni davanti al bar a Pallavicino. Uccidiamo te, ma non tocchiamo loro. Noi siamo arrivati in macchina, con le armi, lui era lì. Ma quando l’abbiamo visto, era un vecchietto, gli abbiamo detto vattene”. Ma Fedez insiste: vuole quantificare gli omicidi. “29, personalmente. Poi altri, ma in compagnia”. Ma cosa hai provato, gli chiedono. “Noi, tutto quello che facevamo, lo facevamo per soldi. Quindi, andare a uccidere qualcuno era una cosa che uno si sentiva in dovere di fare”.