Basterebbe leggere un qualunque giornale, frequentare un qualsiasi tribunale, ma anche parlare al bar, per sapere che la mafia esiste, eccome. Dice Musumecien che in Sicilia ci sono stati eroi che hanno combattuto la mafia. È vero, ma che straminchia c’entra? Anzi, che ci siano stati e ci siano ancora eroi che la mafia la combattono attesta che la mafia, in Sicilia, c’è. O sbaglio? O forse oramai Nellen si è talmente decollato dalla realtà da ritenere che il suo stesso essere presidente della Regione abbia debellato il problema mafia dalla Sicilia come d’incanto?

Affermare che la mafia sia un luogo comune è una vecchia storiaccia siciliana, della quale, evidentemente, ancora, non ci siamo liberati. Per un periodo storico, diciamo fino all’omicidio di Pippo Fava, mica se ne trovavano politici che, tranquillamente, lo dicevano: la mafia esiste e dobbiamo combatterla. Mi ricorda molto, l’intervento di Musumecien, quello che disse Totò Cuffaro di fronte a Michele Santoro, Maurizio Costanzo, Claudio Fava (il figlio di Pippo che sulla questione “la mafia non esiste, è un luogo comune” ha scritto mirabili pagine): disse, il Cuffaro, che quella trasmissione era frutto di un “giornalismo mafioso volto a screditare la migliore classe dirigente siciliana della democrazia cristiana”. E poi si è saputa, la storia della democrazia cristiana in Sicilia.