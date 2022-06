La Meloni nuovo presidente del Consiglio? Basta seguire il metodo Lucca

Giorgio Gaber un giorno ricordò che nei vocabolari c'è una parola, democrazia, che viene dal greco, e significa potere al popolo. “Questo sul vocabolario non c 'è scritto. Però si sa che dal 1945, dopo il famoso ventennio, il popolo italiano ha acquistato finalmente il diritto al voto. È nata così la "Democrazia rappresentativa" che dopo alcune geniali modifiche fa sì che tu deleghi un partito che sceglie una coalizione che sceglie un candidato che tu non sai chi è, e che tu deleghi a rappresentarti per cinque anni, e che se lo incontri ti dice giustamente: "Lei non sa chi sono io!". Questo è il potere del popolo". Gaber aveva ragione. A Lucca è stata fatta una scelta democratica ma, in questo caso, nessuno di quelli che hanno tentato la corsa a sindaco potranno mai dire “lei non sa chi sono io!”, anche perchè li conoscono tutti.

Se la Meloni vuole diventare presidente del Consiglio, dovrebbe copiare e incollare il metodo Lucca applicandolo alla politica nazionale: unire la destra e tutte le sue estrazioni, dai no green pass (compresa la frangia no vax), agli ex Casapound e all'estrema destra che non ha mai negato di esserlo, fino a ItalExit che, nella sostanza, è un mix tra primi ed i secondi, quelli dell'“aiutiamoli a casa loro”, a patto che non cambino bandiera all’ultimo minuto causa overdose da spiaggia e mojito. E mettiamoci pure anche il Cavaliere, il quale, tutto sommato, fa sempre ancora la sua figura. "Sembra proprio che il popolo italiano non voglia essere governato. E ha ragione. Ha paura che se vincono troppo quelli di là, viene fuori una dittatura di Sinistra. Se vincono troppo quegli altri, viene fuori una dittatura di Destra. La dittatura di Centro invece... quella gli va bene”. Cit.