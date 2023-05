Gli intellettuali, come sempre, si adeguano: anche Pirandello, Panzini, Bontempelli e Gentile vogliono una tessera fascista, Ansaldo e Sem Benelli si convertono, Padre Gemelli è in prima fila quando c'è da attaccare gli ebrei: Pio XI condanna il razzismo e perfino il gelido Vittorio Emanuele III ha un sussulto di compassione. Guglielmo Marconi va a montare la guardia, in orbace con il moschetto. Alla mostra della rivoluzione delle camicie nere, Emilio Cecchi e Riccardo Bacchelli sono felici quando vengono ammessi all'accademia. Peccato così tardi. I politici non sono da meno anche se non godono della stessa aurea di cui si ammantano le storie, anche un po’ leggendarie, dei primi. Tuttavia entrambe le categorie vivono di consenso e i politici pur di raggiungerlo sono disposti ad ogni sacrificio. Disposti a fare ogni promessa, che quasi mai mantengono, e questo mi ricorda una storiella dei tempi di Giolitti che racconta di un candidato alle elezioni che tenne un comizio in un paese del meridione, esordendo:"Se mi darete lu voto, vi farò fare lu ponte", dal pubblico si levò una voce:"Nun tenimmo 'o fiume". E il politico, prontissimo:"Pure 'o fiume, pure 'o fiume". Vero o inventato, l'aneddoto coglie in flagrante demagogia il politico che, pur di guadagnare consensi, non esita a promettere all'elettorato le cose più assurde. La demagogia è la degenerazione, il disfacimento della democrazia. Questo è il governo del popolo(démos più crázia, potere), mentre la demagogia rappresenta un uso distorto della libertà democratiche che lusinga le masse, vellicandone gli istinti meno nobili, promettendo in apparenza il soddisfacimento delle loro aspirazioni economiche e sociali, in realtà per conquistare, grazie al loro voto, il potere.