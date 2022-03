La ridicola fenomenologia social della soubrette che si strugge per l'Ucraina è una cafonata

Ce lo insegna la tv oramai da mesi: le donne in scena devono frignare. Forte. Un’intera stagione de Le Iene ci ha mostrato, in ordine sparso, monologhi dolenti delle più belle vip italiane: la Canalis (in un break dalla "sua" losangelina Liguria) ha pianto per il cane, Belen per il sex tape pubblicato a tradimento da parte dell’ex 10 anni fa, la Fagnani per l’assenza di solidarietà femminile nel mondo del giornalismo nostrano. Non solo, al Festival di Sanremo, la cond-attrice Lorena Cesarini ha attaccato una pezza infinita sull’incompresa pigmentazione della propria epidermide che su Twitter, pare, creasse ancora grande scandalo ma, per fortuna, dopo la conduzione della nostra, sono emersi altri, ben più legittimi motivi per irriderla in pubblica piazza. La tradizione della donna piangente è così invalsa e incontrastabile che ci ha cucito su un intervento pure Michela Giraud: durante il perdibilissimo one woman show Michelle Impossible su Canale 5, ha initmato alla padrona di casa (e neo-divorziata) Hunziker di lacrimare a favor di camera per ottenere credibilità. Oggi se hai la fagiana devi dolertene, insomma. Ed ecco che le vip, soprattutto quelle che sono tristemente passate dal soubrettaggio televisivo all’influenceraggio coatto via social, su Instagram prorompono in lunghi e lamentosi sfoghi su una questione che le attanaglia mortalmente: le povere sorti dell’Ucraina in guerra. Andiamo ad analizzare la fenomenolgia di questo nuovo (memabilissimo) trend che, seppur sulla bocca di tutti, rischia di passare in sordina per la cafonata che è.