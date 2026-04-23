La soffiata di MOW: Leonardo Maria Del Vecchio vuole far sparire dal web l'intervista dalla Gruber. Il compito affidato al capo della security, l'ex colonnello della GDF Andrea Martinengo

Missione Otto e mezzo. Per ripulire la propria immagine pubblica Leonardo Maria Del Vecchio, trentenne rampollo miliardario della dinastia Luxottica, ha optato per una soluzione tanto drastica quanto ambiziosa: rastrellare e ripulire l'internet. Nel mirino? La famigerata intervista al talk show di Lilli Gruber, Otto e mezzo, su La7. Quaranta minuti di imbarazzo, pause interminabili e fare incerto che il 29 gennaio scorso hanno tenuto incollati allo schermo milioni di italiani. In quell'occasione noi di MOW, sempre controcorrente, lo avevamo anche difeso: Leonardo Maria Del Vecchio aveva praticato l'arte antica della sprezzatura, mostrandosi indifferente mentre tutti cercavano di interpretarlo. Il web, però, è di un'altra idea, ed è un giudice cattivo e rapido. La “maschera” alla Groucho Marx, “imprenditore autonomo” ripetuto come un mantra almeno dieci volte e un "non tergiversi" rivolto alla Gruber al posto di "non travisi". I social avevano fatto il resto: audio rimontati, meme, thread impietosi su X.
Il quarto figlio di Leonardo Del Vecchio non l'ha presa con ironia e sportività, e ha dato mandato al suo capo della sicurezza. Si chiama Andrea Martinengo, è ex colonnello della Guardia di Finanza dal cursus honorum da film action: Nunziatella, poi Accademia della Guardia di Finanza, e una lunga progressione di carriera fino ai vertici delle Fiamme Gialle. Ha combattuto il narcotraffico tra La Paz e Santa Cruz de la Sierra, è stato decorato "Cavaliere dell'Ordine della Polizia Nazionale boliviana" e ha ricevuto due encomi dalla DEA americana. Ha comandato un Gruppo di Investigazione sulla Criminalità Organizzata a Milano e un Reparto Operativo Aeronavale a Venezia.
Dismessa la divisa, Martinengo ha assunto il ruolo di capo della sicurezza del giovane Del Vecchio, e ora ha ricevuto il compito di eliminare le tracce dell'intervista. Video, articoli, post, reel, tweet, ma anche meme. Un ex “pattugliatore scelto” che ora si ritrova a pattugliare le pagine trash di mezzo internet, a caccia dell'uscita più catastrofica della ancor breve carriera pubblica di LMDV. Per farlo, si starebbe muovendo come un agente in missione, in incontri top secret con le migliori agenzie di reputazione. I Mr. Wolf del web: risolvono problemi. Specialisti nel far sparire tutto quello che non si vorrebbe più trovare con una ricerca su Google. Il tutto tra meeting nei palazzoni e cene nei ristoranti giusti di Milano, dove tra un calice e una portata si negozia il diritto all'oblio.non dimentica facilmente.. Del Vecchio ha scelto, per gestire la crisi, una persona senza dubbio qualificata. Il web però, si sa, uscire dall'algoritmo Lui coordina con il polso e la compostezza con cui un tempo coordinava reparti operativi e operazioni antidroga. Obiettivo dichiarato: uscire dall'algoritmo. Del Vecchio ha scelto, per gestire la crisi, una persona senza dubbio qualificata. Il web però, si sa, non dimentica facilmente.