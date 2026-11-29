Ha mangiato un pezzo di pizza e poi è morta. Aveva 14 anni. E, in questo tempo di ossessione per Pietracatella, la ricina e killer a piede libero armati di veleno, la testa di tutti è andata subito lì. Ma fermi tutti: non c’entra niente. E la storia è totalmente un’altra. Anzi, fino a un certo punto è stata la storia di qualunque quattordicenne in un fine settimana di quasi Natale. Una serata come tante, un'accortezza che sembra sufficiente. Poi tutto si trasforma nell’incubo tragicamente reale di una notte che finisce al pronto soccorso quando ormai non c'è più nulla da fare. Michelle Valentino, quattordici anni, è morta così questa notte a Casalnuovo di Napoli, stroncata da una crisi fulminante dopo aver mangiato con le amiche in una pizzeria della zona.
Quando l'auto è arrivata davanti alla clinica Villa dei Fiori di Acerra, il cuore della ragazzina aveva già smesso di battere. Sui fatti indagano ora i carabinieri, chiamati a ricostruire ogni singolo passaggio di una tragedia che ruota attorno a un dettaglio tanto banale quanto letale: una fetta di pizza privata della mozzarella. Secondo le prime ricostruzioni raccolte dagli investigatori, Michelle sapeva di avere un problema serio con i latticini. E, almeno stando al racconto delle amiche, aveva tolto (o chiesto di togliere) la mozzarella dal suo trancio di pizza. Solo che le proteine residue rimaste sull'impasto caldo, una contaminazione sul tagliere, o tracce invisibili ignorate e sottovalutate da qualcuno hanno innescato la tragedia.
La serata era iniziata tra coetanee, con una tappa in una pizzeria nei pressi di piazza Siani, a Casalnuovo. Poi il rientro verso casa, quando l'allarme non era ancora scattato o comunque sembrava sotto controllo. Il precipitare della situazione intorno all'una di notte, con una crisi respiratoria violenta. A quel punto in casa si è tentato tutto quello che è umanamente possibile fare in pochi minuti. Il padre ha somministrato dell'adrenalina, il farmaco salvavita previsto nei casi di shock anafilattico, mentre venivano avviate le manovre di rianimazione in attesa dei soccorsi e del trasferimento d'urgenza verso Acerra. Ma la velocità della reazione è stata impressionante (e anomala): all'ingresso in clinica i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso della ragazza.
Una morte a quattordici anni impone di verificare tutto senza dare nulla per scontato, nemmeno l'ipotesi apparentemente più lineare. E per questo è stato aperto un fascicolo in Procura della Repubblica. Gli accertamenti dei militari e le verifiche medico-legali dovranno prima di tutto confermare la causa clinica esatta del decesso, stabilendo se si sia trattato davvero di uno shock anafilattico fulminante o se esistano concause non ancora emerse. Parallelamente andrà ricostruita con precisione la tracciabilità di ciò che Michelle ha ingerito durante la serata, verificando cosa sia stato servito al tavolo, come sia stato preparato e se il contatto con i latticini sia avvenuto soltanto attraverso quel trancio di pizza. Infine conterà l'orologio: mettere in fila l'intervallo esatto tra il consumo del cibo, la comparsa dei primi sintomi, la somministrazione dell'adrenalina e l'arrivo alla clinica Villa dei Fiori.