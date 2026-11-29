La serata era iniziata tra coetanee, con una tappa in una pizzeria nei pressi di piazza Siani, a Casalnuovo. Poi il rientro verso casa, quando l'allarme non era ancora scattato o comunque sembrava sotto controllo. Il precipitare della situazione intorno all'una di notte, con una crisi respiratoria violenta. A quel punto in casa si è tentato tutto quello che è umanamente possibile fare in pochi minuti. Il padre ha somministrato dell'adrenalina, il farmaco salvavita previsto nei casi di shock anafilattico, mentre venivano avviate le manovre di rianimazione in attesa dei soccorsi e del trasferimento d'urgenza verso Acerra. Ma la velocità della reazione è stata impressionante (e anomala): all'ingresso in clinica i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso della ragazza.

Una morte a quattordici anni impone di verificare tutto senza dare nulla per scontato, nemmeno l'ipotesi apparentemente più lineare. E per questo è stato aperto un fascicolo in Procura della Repubblica. Gli accertamenti dei militari e le verifiche medico-legali dovranno prima di tutto confermare la causa clinica esatta del decesso, stabilendo se si sia trattato davvero di uno shock anafilattico fulminante o se esistano concause non ancora emerse. Parallelamente andrà ricostruita con precisione la tracciabilità di ciò che Michelle ha ingerito durante la serata, verificando cosa sia stato servito al tavolo, come sia stato preparato e se il contatto con i latticini sia avvenuto soltanto attraverso quel trancio di pizza. Infine conterà l'orologio: mettere in fila l'intervallo esatto tra il consumo del cibo, la comparsa dei primi sintomi, la somministrazione dell'adrenalina e l'arrivo alla clinica Villa dei Fiori.