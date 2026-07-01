La Volkswagen è fottuta e venderà Ducati, ma la colpa non è solo della Cina. come ti distruggo l’automotive tedesco in tre semplici mosse: il Dieselgate, la guerra in Ucraina e l’era Merkel

Il Rhodium Group l'ha messo nero su bianco: "Per gran parte degli anni 2000 e 2010, e per la maggior parte dei produttori fino al 2022, la Cina è stata, in poche parole, una miniera d'oro" e la sola Volkswagen "raggiungeva quasi il 20% di quota di mercato nel 2019. Negli anni 2010, quasi tutte le case automobilistiche straniere hanno registrato margini di profitto sostanzialmente più elevati in Cina rispetto ad altri mercati globali". Poi il vento, si sa, è cambiato. La Cina, o meglio i colossi cinesi, sono il dito. La luna è la crisi strutturale del modello tedesco nell’ultimo decennio segnato da tempeste economiche e geopolitiche, pandemie, frammentazione commerciale globale. Le case tedesche hanno sicuramente visto rimontare le rivali all’ombra della Grande Muraglia in termini di capacità produttive, innovazione e, soprattutto, scala nel passaggio dalla dominazione dell’auto a combustione interna al decollo di elettriche e ibride, ma non sono diventate di punto in bianco incapaci a produrre modelli di successo. L’attuale torsione delle case tedesche, che devono cercare una via d’uscita a problematiche esistenziali, è infatti la foce di un fiume che scorre a cavallo tra economia industriale, commercio e…geopolitica. Sì, perché per leggere la crisi dell’auto tedesca bisogna leggere innanzitutto la crisi del modello industriale alla luce degli shock della globalizzazione. La storia del ridimensionamento (non lo chiamiamo crollo né tramonto, è prematuro) dei colossi tedeschi dell’auto è anche una storia di prese di posizione geopolitiche che hanno visto coinvolta la Germania, spesso come oggetto più che soggetto, delle relazioni industriali. I “responsabili” della genesi della crisi, tra i decisori politici, si possono trovare nell’ultimo decennio in Barack Obama, Vladimir Putin e…Angela Merkel! Partiamo da Obama: ricordiamo che la genesi della svolta strutturale dell’auto tedesca, che si è sostanziata nella saldatura tra accelerazione nel passaggio all’elettrico e rafforzamento del cambio di baricentro verso la Cina, si ha nel Dieselgate del 2015. L’Environmental Protection Agency (Epa) dell’amministrazione Obama, colpendo Volkswagen e il diesel per il presunto uso di strumenti d’elusione dei rilevatori di emissioni in violazione con gli standard Usa sulla qualità dell’aria, compì anche un’operazione strategica in campo economico. Volkswagen pagò circa 30 miliardi di dollari in multe, sanzioni, buyback di auto restituite dai clienti, costi di ristrutturazione e l’auto tedesca in America fu fortemente contenuta. Obama avviò a fari spenti il protezionsimo che sarebbe divenuto poi la norma con Donald Trump sotto forma di dazi e spinte all’investimento nel settore automobilistico Usa. La svolta verso un ruolo crescente della Cina nel portafoglio delle case fu dovuto anche a questa tendenza geoeconomica, che vedeva Washington scontenta del surplus commerciale tedesco, secondo solo a quello cinese in campo industriale.