Dai, dai, dai, che siamo in dirittura d'arrivo. Come passa il tempo quando ci si diverte, eh? Ora ad attenderci solo la serata finale, in cui riascoltare tutte le 25 canzoni in gara (aiuto!) e poi è fi-ni-ta. Intanto ieri al Festival è andata in scena la serata delle cover, ossia quella in cui i cantanti riconoscono che (a volte) è meglio interpretare brani altrui: ed è subito XFactor 2.0. Tra prove decisamente audaci e altre più convincenti, com'è andata la quarta serata di Sanremo 2022 (ancora ottimi ascolti a parte?). Scopriamolo nelle nostre pagelle, rito quotidiano che vi accompagnerà fino al rush finale.

Noemi in (You Make Me Feel Like) A Natural Woman di Aretha Franklin.

Jessica Rabbit si siede al pianoforte ed affronta da sola l'inarrivabile Aretha Franklin. Impresa ardua con ripetizioni d'inglese da prendere subito. Voto: 6+. In coppia col piano.

Giovanni Truppi con Vinicio Capossela e Mauro Pagani in "Nella mia ora di libertà" di Fabrizio De Andrè.

Spalleggiato da Capossela e il Maestro Pagani, er canotta, coerente con un look di merda dalla prima sera (ma cambio audace di colore della canottiera: wow!), canta male quel genio di De André. Voto: 5. Concerto del Primo Maggio ci senti?

Maria Chiara Giannetta, co - conduttrice

La bella protagonista di Blanca arriva dopo una formidabile Drusilla Foer, ma non ce la fa rimpiangere tantissimo. La figlia segreta di Maria Amelia Monti è infatti solare, spigliata, e pure con un look azzeccato fin dalla partenza (si scoprono finalmente le gambe, daje). Insomma una bella ventata d'aria fresca, ma anche emozionante riflessione sul mondo della disabilità. Voto 8. Miss Tenerona.

Yuman con Rita Marcotulli in “My way” di Frank Sinatra

Yuman con la Casellati al piano, no sorry la formidabile Marcotulli (però ce somiglia eh!) osa portare una delle canzoni più famose del mondo. Appunto, osa. Voto 5-. Ma come ti viene in mente, dico io.

Le Vibrazioni con Sophie and the Giants e Peppe Vessicchio in "Live and let die"

Nonostante il bonus Vessicchio, accolto da una vera e propria ovazione (anche da casa) e una buona idea di partenza, la prova non convince fino in fondo. Voto: 6 - Sophie the best