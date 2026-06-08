Lo studio Bongiorno chiude la porta in faccia alla presunta vittima di molestie del senatore Francesco Silvestro? A MOW si trincera (per ora) nel no comment: "Non sappiamo nulla in merito"

La presunta molestia da parte del senatore Francesco Silvestro nei confronti dell’imprenditrice del vino V. non è grave solo dal punto di vista umano e giuridico, ma pure politico, e non solo perché al centro della vicenda vi è un ex ministro in quota Forza Italia. Il presidente del Senato Ignazio Larussa, peraltro, non ha tardato ad avviare un’inchiesta interna per accertare le dinamiche in questione, essendo che il senatore Silvestro ha negato di aver ricevuto alcun atto giudiziario e ha dichiarato di essere estraneo ai fatti contestati. La notizia vera, però, è un’altra, qualora fosse confermata. La presunta vittima, appena due mesi dopo l’oltraggio subito, si sarebbe rivolta allo studio legale della senatrice leghista Giulia Bongiorno da cui – stando a quanto da lei dichiarato nell’intervista rilasciata a Conchita Sannino di Repubblica – sarebbe stata richiamata dopo qualche giorno, sentendosi spiegare che del suo caso lo studio della senatrice, già impegnata nel processo contro il figlio del fondatore del Movimento Cinque Stelle per violenza sessuale di gruppo, ma soprattutto nella redazione del Ddl stupri, non si sarebbe potuto occupare in quanto oberato di lavoro. Non è la prima volta in cui la senatrice Bongiorno finisce nel mezzo della bufera.
A gennaio di quest’anno l’avvocatessa di Matteo Salvini nel processo Open Arms era stata messa al centro della polemica in quanto accusata dalle opposizioni di aver fatto saltare l’accordo con la maggioranza proprio su questo disegno di legge introducendo una importante modifica al testo in questione. Ora lo studio, che noi di MOW abbiamo contattato in merito alla questione ci ha risposto: “Non sappiamo nulla in merito”. Promettendo poi di ricontattarci, cosa per il momento non avvenuta, lo studio si trincera in un cordiale no comment. La senatrice, già a fianco della lunga battaglia giudiziaria di Matteo Salvini per l’accusa di sequestro di persona (assolto dalla Cassazione) nei confronti dei migranti a bordo della nave umanitaria Open Arms, è nota per le sue posizioni in favore delle discriminazioni nei confronti delle donne già dal lontano 2007, quando fondò insieme a Michelle Hunziker la onlus Doppia Difesa, che offre supporto, assistenza legale e psicologica alle vittime di discriminazioni, abusi e violenze domestiche. Fondazione nel 2018 era stata risucchiata nel vortice della polemica in seguito ad un articolo vergato da Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano con il titolo “Bongiorno, associazione o spot?”.
In questo pezzo la Lucarelli metteva in evidenza quanto fosse difficile effettivamente contattare la Onlus per ottenere un appuntamento. Linea telefonica non funzionante, se non la solita segreteria telefonica e le mails automatiche di risposta alle varie richieste con la promessa di essere ricontattati. Non certo il caso dello studio legale della senatrice Bongiorno che certamente in questi giorni siamo certi ci richiamerà come fatto con la signora V. Doppia Difesa, poi, era stata tirata in ballo anche da Miriana Trevisan, una delle vittime di Harvey Weinstein, che aveva ottenuto un incontro con gli avvocati della fondazione solo a seguito di un sollecito. All’articolo di Selvaggia Lucarelli sul Fatto, Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno avevano risposto pubblicando una smentita e querelato la giornalista per diffamazione. Denuncia poi archiviata nel 2024 dal Tribunale di Cagliari. La smentita, anche in questo caso sarebbe quanto meno importante data la gravità delle accuse, seppure il senatore Silvestro ha dichiarato di non avere alcun atto giudiziario e di essere totalmente estraneo ai fatti contestati.