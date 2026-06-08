Lo studio Bongiorno chiude la porta in faccia alla presunta vittima di molestie del senatore Francesco Silvestro? A MOW si trincera (per ora) nel no comment: "Non sappiamo nulla in merito"

La presunta molestia da parte del senatore Francesco Silvestro nei confronti dell’imprenditrice del vino V. non è grave solo dal punto di vista umano e giuridico, ma pure politico, e non solo perché al centro della vicenda vi è un ex ministro in quota Forza Italia. Il presidente del Senato Ignazio Larussa, peraltro, non ha tardato ad avviare un’inchiesta interna per accertare le dinamiche in questione, essendo che il senatore Silvestro ha negato di aver ricevuto alcun atto giudiziario e ha dichiarato di essere estraneo ai fatti contestati. La notizia vera, però, è un’altra, qualora fosse confermata. La presunta vittima, appena due mesi dopo l’oltraggio subito, si sarebbe rivolta allo studio legale della senatrice leghista Giulia Bongiorno da cui – stando a quanto da lei dichiarato nell’intervista rilasciata a Conchita Sannino di Repubblica – sarebbe stata richiamata dopo qualche giorno, sentendosi spiegare che del suo caso lo studio della senatrice, già impegnata nel processo contro il figlio del fondatore del Movimento Cinque Stelle per violenza sessuale di gruppo, ma soprattutto nella redazione del Ddl stupri, non si sarebbe potuto occupare in quanto oberato di lavoro. Non è la prima volta in cui la senatrice Bongiorno finisce nel mezzo della bufera.